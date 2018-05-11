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Yasak Elma 9. bölüm 1. ve 2. fragmanı yayınlandı! (yeni) Halit ile Yıldız evleniyor

Yasak Elma 9. bölüm 1. ve 2. fragmanı yayınlandı. Yasak Elma yeni bölümde Yıldız sonunda amacına ulaşıyor ve Halit'le evleniyor. Ender bu gelişme sonrası içten içe üzülse de bir hinlik yapıp kaleyi içten fethetmenin planını yapıyor. Öte yandan Zehra bu evliliğe ilk tepkisini koyuyor.
 

Yasak Elma 9. bölüm 1. ve 2. fragmanı yayınlandı! (yeni) Halit ile Yıldız evleniyor
Fox TV'nin yeni dizisi Yasak Elma'nın 9. bölümünün her iki fragmanı yayınlandı. Yasak Elma'nın yeni bölümde Yıldız'ın planı işe yarıyor ve sonunda Halit'i kafalamayı başarıyor. Ender bu durumdan rahatsız ama hiçbir şey olmamış gibi farklı bir strateji uyguluyor. Yıldız, Ender'den gelen bu hamleye anlam veremiyor. Ender, Zerrin'i kullanıp Yıldız'ın foyasını ortaya çıkarmak istiyor. Sonunda da bu amacında başarılı olmuş gibi görünüyor. Yıldız yüzüğü çıkarıp Halit'e veriyor. Halit'in tepkisi ise "Sen ne yapmaya çalışıyorsun!" oluyor.



ZEHRA DA RAHATSIZ

Halit'in en büyük kızı Zehra da bu evliliğe karşı çıkıyor. Artık Yıldız'ın 3 istemeyeni var. Lila, Zehra ve Ender... Bu arada Ender'den öldürücü darbe diyeceğimiz bir hamle geliyor. Yıldız ve Zeynep'in falcı annesi Ender yüzünden İstanbul'a geliyor.



Yasak Elma 9. bölümüyle 14 Mayıs Pazartesi akşamı Fox TV ekranlarında...







 


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