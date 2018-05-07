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Yasak Elma'nın 8. bölümünde Halit Yıldız'a evlenme teklifi etti

Yasak Elma dizisinin 8. bölüm fragmanını izlediğimizde Halit'in Yıldız'a evlenmek teklifi ettiği ve Yıldız'ın hedefine ulaştığını görüyoruz. Peki Ender şimdi ne yapacak? Ayrıntılar haberimizde...

Yasak Elma'nın 8. bölümünde Halit Yıldız'a evlenme teklifi etti
Halit'in evlenme teklifi karşısında şoke olan Yıldız'ın hayalleri gerçek olmak üzeredir. Zeynep ise ablasının aşk evliliği yapmamasına hiç sıcak bakmaz. Yıldız evlilik kararıyla birlikte sadece Ender'le değil Halit'in kızları Lila ve Zehra'yla da uğraşmak zorunda kalacaktır.

Yıldız ve Halit'in evlilik kararı alması, Alihan ve Zeynep için yeni bir sınav demektir. Bütün bu karmaşanın içinde nikah için Zeynep ve Yıldız'ın annesi Asuman İstanbul'a gelir.

İŞTE YASAK ELMA'NIN8. BÖLÜM FRAGMANI:



Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!


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