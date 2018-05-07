Yasak Elma'nın 8. bölümünde Halit Yıldız'a evlenme teklifi etti

İŞTE YASAK ELMA'NIN8. BÖLÜM FRAGMANI:

Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!

Çiğdem Saltık

'in evlenme teklifi karşısında şoke olan'ın hayalleri gerçek olmak üzeredir.ise ablasının aşk evliliği yapmamasına hiç sıcak bakmaz.evlilik kararıyla birlikte sadece'le değil'in kızları Lila ve Zehra'yla da uğraşmak zorunda kalacaktır.ve'in evlilik kararı alması, Aveiçin yeni bir sınav demektir. Bütün bu karmaşanın içinde nikah içinve'ın annesi Asuman İstanbul'a gelir.