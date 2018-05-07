Yasak Elma'nın 8. bölümünde Halit Yıldız'a evlenme teklifi etti

Halit
'in evlenme teklifi karşısında şoke olan Yıldız
'ın hayalleri gerçek olmak üzeredir. Zeynep
ise ablasının aşk evliliği yapmamasına hiç sıcak bakmaz. Yıldız
evlilik kararıyla birlikte sadece Ender
'le değil Halit
'in kızları Lila ve Zehra'yla da uğraşmak zorunda kalacaktır.
Yıldız
ve Halit
'in evlilik kararı alması, Alihan
ve Zeynep
için yeni bir sınav demektir. Bütün bu karmaşanın içinde nikah için Zeynep
ve Yıldız
'ın annesi Asuman İstanbul'a gelir.
İŞTE YASAK ELMA'NIN8. BÖLÜM FRAGMANI:
Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!
Çiğdem Saltık