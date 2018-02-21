Yaşar Gaga yoğun bakımda (Yaşar Gaga kimdir?)

Dört yıl önce by-pass ameliyatı olan Yaşar Gaga
, üç hafta önce kaldırıldığı hastanede kalp yetmezliği t
eşhisiyle tedavi altına alındı. Durumun ciddileşmesi üzerine yoğun bakıma alınan sanatçının tedavisi sürüyor.
SEZEN AKSU ZİYARET EDİYOR
Sezen Aksu,
menajerliğini yapan Yaşar Gaga
'nın sağlık durumunu yakından takip ediyor. Habertürk'te yer alan habere göre, Sezen Aksu
, yakın dostu da olan Yaşar Gaga'
yı geceleri ziyaret ediyor.
Yaşar Gaga'
ya durumun iyileşmesi halinde kalp pili
takılabileceği belirtildi.
YAŞAR GAGA KİMDİR?
Yaşar Gaga
uzun bir dönem Sezen Aksu
'nun vokalistliğini üstlendi.
Bir ara Şarkı Söylemek Lazım isimli yarışmada jürilikte yapan Yaşar Gag
a özellikle Sezen Aksu'nun seslendirdiği Bile Bile isimli şarkı ile tanındı.
1997 yılında Betonova isimli bir albüm çıkardı. 2017 yılında Yaşar Gaga
Alakasız Şarkılar isimli albümde Türkiye'nin önde gelen sanatçılarını bir araya getirdi.
Alakasız Şarkılar albümünde Sezen Aksu, Tarkan, Nazan Öncel, Özkan Uğur, Sertab Erener, Aşkın Nur Yengi, Serdar Ortaç, Serkan Kaya, Göksel, Mustafa Ceceli, Teoman, Soner Sarıkabadayı, Kibariye, Dilber Ay, Suzan Kardeş, Gonca Vuslateri, Rubato, Onur ve Halik Koçak şarkılar seslendirdi.
Çiğdem Saltık