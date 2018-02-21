Yaşar Gaga yoğun bakımda (Yaşar Gaga kimdir?)

SEZEN AKSU ZİYARET EDİYOR

YAŞAR GAGA KİMDİR?

Çiğdem Saltık

Dört yıl önce by-pass ameliyatı olan, üç hafta önce kaldırıldığı hastanedeeşhisiyle tedavi altına alındı. Durumun ciddileşmesi üzerine yoğun bakıma alınan sanatçının tedavisi sürüyor., menajerliğini yapan'nın sağlık durumunu yakından takip ediyor. Habertürk'te yer alan habere göre,, yakın dostu da olanyı geceleri ziyaret ediyor.ya durumun iyileşmesi halindetakılabileceği belirtildi.uzun bir dönem'nun vokalistliğini üstlendi.Bir ara Şarkı Söylemek Lazım isimli yarışmada jürilikte yapana özellikle Sezen Aksu'nun seslendirdiği Bile Bile isimli şarkı ile tanındı.1997 yılında Betonova isimli bir albüm çıkardı. 2017 yılındaAlakasız Şarkılar isimli albümde Türkiye'nin önde gelen sanatçılarını bir araya getirdi.Alakasız Şarkılar albümünde Sezen Aksu, Tarkan, Nazan Öncel, Özkan Uğur, Sertab Erener, Aşkın Nur Yengi, Serdar Ortaç, Serkan Kaya, Göksel, Mustafa Ceceli, Teoman, Soner Sarıkabadayı, Kibariye, Dilber Ay, Suzan Kardeş, Gonca Vuslateri, Rubato, Onur ve Halik Koçak şarkılar seslendirdi.