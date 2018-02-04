Yaşar İpek'ten Seren Serengil paylaşımı (Yaşar İpek kimdir?)

Hapishaneye girmeden önce aşkını ilan ettiği şarkıcı Yaşar İpek, Seren Serengil
ve annesi Nevin Teoman'a desteğini bu zorlu süreçte göstermişti.
Yaşar İpek
bugün Seren Serengil
ile olan bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak ''Minnoş, son 19 saat.'' notunu düştü.
Bir gıybet mahkumunun günlüğü
Seren Serengil hapse girdiği sırada Gülben Ergen'den manidar paylaşım geldi!
İŞTE YAŞAR İPEK'İN O PAYLAŞIMI:
YAŞAR İPEK KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?
Yaşar İpek
, 1980 yılında dünyaya geldi.
Aslen Diyarbakırlı olan Yaşar İpek
, 5 yaşında ailesi ile İstanbul'a göç etti.
1986 yılında Öksüzler, 1988 yılında Acı ve yine aynı yıl Es Deli Rüzgar isimli sinema filmlerinde rol aldı.
Birçok albümün altına imzasını atan sanatçı, piyano çalmakta ve kendi bestelerini yazmaktadır.
Bugüne kadar Aşkım, Okul Bitince, Yanlışa Af Yok, Arada Bir, Kapı Zili, Sus ve Allah Var isimli albümleri müzik piyasasındaki yerini aldı.
Çiğdem Saltık