Yaşar İpek'ten Seren Serengil paylaşımı (Yaşar İpek kimdir?)

Bir gıybet mahkumunun günlüğü

Seren Serengil hapse girdiği sırada Gülben Ergen'den manidar paylaşım geldi!

İŞTE YAŞAR İPEK'İN O PAYLAŞIMI:

YAŞAR İPEK KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Çiğdem Saltık

Hapishaneye girmeden önce aşkını ilan ettiğive annesi Nevin Teoman'a desteğini bu zorlu süreçte göstermişti.bugünile olan bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak ''Minnoş, son 19 saat.'' notunu düştü., 1980 yılında dünyaya geldi.Aslen Diyarbakırlı olan, 5 yaşında ailesi ile İstanbul'a göç etti.1986 yılında Öksüzler, 1988 yılında Acı ve yine aynı yıl Es Deli Rüzgar isimli sinema filmlerinde rol aldı.Birçok albümün altına imzasını atan sanatçı, piyano çalmakta ve kendi bestelerini yazmaktadır.Bugüne kadar Aşkım, Okul Bitince, Yanlışa Af Yok, Arada Bir, Kapı Zili, Sus ve Allah Var isimli albümleri müzik piyasasındaki yerini aldı.