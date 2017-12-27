Yaşar Üniversitesi’nden prestijli üyelik

TURİZM ALANINDA ÇİFT DİPLOMA

Senim Tanay

Turizm İşletmeciliği İngilizce Yüksek Lisans Programı, önceki hafta Almanya’nın Frankfurt kentinde yapılan genel kurul toplantısında resmi üyeliğe kabul edildi. Bu üyelikle öğrenciler, uluslararası değişim programlarından faydalanma imkanına kavuştu. Yüksek lisans yapan öğrenciler, aynı zamanda İngiltere’deki Bournemouth Üniversitesi veya Fransa’daki Savoie USMB Üniversitesi gibi turizm eğitiminde ön plana çıkan üniversitelerde ders veya tez yazımı sırasında bir veya iki dönem bulunabileceTurizm işletmeciliği alanında yüksek lisans yapan öğrenciler için turizm ve pazarlama alanlarında ortak faaliyetler gerçekleştirebilme, online proje ve ders seçebilme imkanlarının da sunulduğu uluslararası ağda, ayrıca, öğrenciler ve akademik personel için değişim programları da yer alıyor.Turizm İşletmeciliği Anabilim Başkanı Doç. Dr. Gökçe Özdemir Umutlu, öğrencilere, çok yönlü uluslararası eğitim olanağı sağlanmasının amaçlandığını, üye üniversitelere turizm alanında çift diploma sağlamaları için de uygun koşulların sunulduğunu söyledi.Doç.Dr. Gökçe Umutlu, programın amacının, turizm alanındaki yüksek lisans eğitimin kalitesini yükselterek öğrencilerin teorik ve pratik bilgilere ulaşımını kolaylaştırmak, öğrencilerin uzmanlaşmak istedikleri alana yönelik ders havuzlarını genişletmek ve uluslararası öğrenci hareketliliğini teşvik ederek kültürlerarası etkileşimi güçlendirmek olduğunu söyledi.