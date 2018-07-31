Bornova Selçuk Yaşar Kampüsü’nde rehber öğretmenler tarafından gerçekleştirilen ücretsiz tercih danışmanlığı hizmetinin yanı sıra adaylar, 0 232 570 71 72 numaralı telefondan ya da aday.yasar.edu.tr iletişim adreslerinden de bilgi alabiliyorlar.

14 AĞUSTOS'A KADAR SÜRECEK

14 Ağustos Salı tarihine kadar hafta sonları da dahil olmak üzere gerçekleştirilecek tercih danışmanlığı günlerinde adaylar ayrıca sınıflarda lisans bölümleri ile ön lisans programları hakkında da detaylı bilgi alabilecekler.

'ÇALIŞMAK İSTEMEDİKLERİ MESLEKLERİ TERCİH ETMESİNLER'

Tercih günleri kapsamında 7 Ağustos Perşembe günü de üniversite adayları ile buluşacak olan Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Cemali Dinçer, tavsiyelerde bulundu. Prof.Dr. Dinçer, "Adaylar yeteneklerini ve isteklerini bilip bu doğrultuda adımlar atmalı. Öncelikle kendi yetenekleri çerçevesinde mutlu olacakları bir alanı seçmeliler. Sonradan pişmanlık duyacakları, çalışmak istemedikleri meslek alanlarını tercih etmesinler" dedi.

DHA