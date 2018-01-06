Yaşar Ustamızı, Mahmut Hocamızı, Münir Özkul'u kaybettik



CENAZESİ YARIN



'YERİ DOLDURULAMAZ'

200 FİLM SAYISIZ ÖDÜL







UNUTULMAZ FİLMLER



DEVLET SANATÇISI



15 YILDIR EVİNDE





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KIZINDAN SİTEM







EN ÇOK 'ÖLEN' ADAM



'BİZ BİR AİLEYİZ'





Ünlü sanatçılar Münir Özkul’un evine akın etti

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İdil Janet Demiray

Türk sinemasına adını altın harflerle yazdıran, İstanbul Beyoğlu’ndaki evinde dün 93 yaşında hayatını kaybetti. Efsane oyuncu yıllardır KOAH ve DEMANS hastalığı ile mücadele ediyordu. Ölüm haberini alan yakınları ve sanatçı dostları usta oyuncunun evine akın etti. Sanat hayatına 1940’ta daha lisedeyken tiyatro ile başlayan Münir Özkul 200’den fazla filmde rol almıştı.Canlandırdığı karakterleri usta oyunculuğuyla unutulmaz hale getiren ve tüm Türkiye’nin en sevdiği aktörlerden biri olan Münir Özkul için yarın önce İstanbul Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde saat 11:00’de anma töreni düzenlenecek.Teşvikiye Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Münir Özkul’un cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.Münir Özkul’un ölümünün ardından birçok ünlü üzüntüsünü sosyal medyadan paylaştı.Emel Sayın, Münir Özkul’un vefatının ardından Instagram’da bu fotoğrafı paylaştı.Münir Özkul sadece Türkiye’de değil dünya çapında büyük bir oyuncuydu. Türkiye’nin başı sağolsun. O çocuklarına vicdanı öğreten bir babaydı. Asla yeri doldurulmaz.Güzel insan, büyük sanatçı. Çok üzgünüm. Nurlarda uyu.Haberi öğrendiğimde ameliyatlı kulağımdan kan geldi. Zaten aktör dediği nedir ki? Oynarsak varız, yok olunca, baki kalan bu kubbede sesimiz hoş bir seda olarak kalır. Sen bıraktığın izle unutulamaz birisin Hocam, güzel dostum.Acısı yüreğimi yaktı. Yeri dolmayacak çok özel bir sanatçı. Hep bizimle yaşayacak.Ustalar ölmez ki...Onunla oynamak büyük bir zevkti. Ondan öğreneceğimiz şey vardı.Olağanüstü güzel bir insandı. Zarif, kibar, güler yüzlü. Çok büyük bir sanatçıydı.Münir Özkul yeri kolay doldurulamayacak dev bir aktör.Böyle bir yıldızın sinema camiasından kayıp gitmesine çok üzüldüm.;Sevenleri, Münir Özkul’un evinin olduğu apartmana çiçek bıraktı.1925’te İstanbul’da dünyaya gelen Münir Özkul 1940’ta İstanbul Erkek Lisesi’nde öğrenciyken Bakırköy Halkevi’nde tiyatroya başladı. Ses Tiyatrosu’nda 1948’de sahnelenen ‘Aşk Köprüsü’ oyunuyla profesyonel olan sanatçı, daha sonra Muhsin Ertuğrul yönetimindeki Küçük Sahne’ye geçti.Münir Özkul, Sadık Şendil’in ‘Kanlı Nigar’ oyunundaki rolüyle 1968’de İlhan İskender Armağanı’nı kazandı. Bu başarısı üzerine aynı yıl İsmail Dümbüllü, Kel Hasan’dan devraldığı 50 yıllık simgesel kavuğu Münir Özkul’a verdi. (Münir Özkul kavuğu 1989’da Ferhan Şensoy’a devretti.)1978’de Haldun Taner’in ‘Sersem Kocanın Kurnaz Karısı’ oyunuyla ‘Avni Dilligil’, ‘Ulvi Uraz’, ‘İsmet Küntay’ ve ‘İsmail Dümbüllü’ ödüllerini kazandı. 1950’lerden itibaren sinemada rol aldı. 1970’lerde kalabalık kadrolu ve genellikle Ertem Eğilmez’in yönettiği filmlerde önemli roller aldı. ‘Hababam Sınıfı’, ‘Mavi Boncuk’, ‘Bizim Aile’, ‘Aile Şerefi’, ‘Gülen Gözler’, ‘Neşeli Günler’, ‘Gırgıriye’ ve ‘Görgüsüzler’ filmlerinde Adile Naşit ile birlikte Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasında yer aldı.1974 yapımı ‘Mavi Boncuk’ filminde Emel Sayın’a karşı oynayan 6 erkek oyuncudan Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Tarık Akan, Zeki Alasya ve Münir Özkul vefat etti. Metin Akpınar ise 76 yaşında.200’den fazla filmde rol alan Münir Özkul ‘Sev Kardeşim’ ile 1972 Altın Portakal Film Festivali’nde ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülünü, ‘Bizim Aile’ ile 1977 Azerbaycan Film Festivali Özel Ödülü’nü, 2006’da Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali Onur Ödülü’nü, 2014’te 18. Afife Tiyatro Ödülleri’nde ‘Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü’nü, 2015’te Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’nü aldı. 1998’de ‘Devlet Sanatçısı’ ilan edildi.200’den fazla filmde rol alan Münir Özkul ‘Sev Kardeşim’ ile 1972 Altın Portakal Film Festivali’nde ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülünü, ‘Bizim Aile’ ile 1977 Azerbaycan Film Festivali Özel Ödülü’nü, 2006’da Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali Onur Ödülü’nü, 2014’te 18. Afife Tiyatro Ödülleri’nde ‘Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü’nü, 2015’te Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’nü aldı. 1998’de ‘Devlet Sanatçısı’ ilan edildi.Münir Özkul’un kızı Güner Özkul, babasının vefatının ardından oyuncunun evinin önünde yaptığı açıklamada Twitter’da defalarca çıkan ‘öldü’ iddialarına sitem etti. Güner Özkul “Biliyorsunuz uzun bir süreçti. Defalarca çıkan asılsız haberlerle aslında bugüne biraz hazırlanmış olduk. Hepimizin başı sağolsun” dedi.Münir Özkul, yaşı ve hastalığı nedeniyle hakkında en çok ölüm dedikodusu çıkarılan isim oldu. Sosyal medyada ve özellikle Twitter’da neredeyse her yıl en az bir kez “Münir Özkul öldü” söylentisi ortaya atıldı. Ünlü oyuncu Zafer Algöz dün Münir Özkul’un ölümünün ardından Twitter’a “Her sene ‘öldü’ diye yalan haber yapan akbabalar gözünüz aydın. Mahmut Hocamız da gitti” yazdı.Münir Özkul’un en çok hatırlanan repliği ‘Bizim Aile’ filminde gelininin babası fabrika müdürü Saim Bey’e söylediği sözlerdi. İşte o efsane replik:Bak beyim, sana iki çift lafım var. Sen büyük patron, milyarder, para babası, fabrikalar sahibi Saim Bey. Sen mi büyüksün? Hayır, ben büyüğüm, ben, Yaşar Usta. Sen benim yanımda bir hiçsin, anlıyor musun, bir hiç. Gözümde pul kadar bile değerin yok. Ama şunu iyi bil, ne oğluma ne de gelinime hiçbir şey yapamayacaksın. Yıkamayacaksın, dağıtamayacaksın, mağlup edemeyeceksin bizi. Çünkü biz birbirimize parayla pulla değil, sevgiyle bağlıyız. Bizler birbirimizi seviyoruz. Biz bir aileyiz. Biz güzel bir aileyiz. Bunu yıkmaya senin gücün yeter mi sanıyorsun. Dokunma artık aileme. Dokunma çocuklarıma. Dokunma oğluma. Dokunma gelinime. Eğer onların kılına zarar gelirse ben, ömründe bir karıncayı bile incitmemiş olan ben, Yaşar Usta, hiç düşünmeden çeker vururum seni. Anlıyor musun? Vururum ve dönüp arkama bakmam bile.