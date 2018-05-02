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Yasemin Adar ve Elif Jale Yeşilırmak finale kaldı

Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda kadınlarda 76 kiloda Yasemin Adar ve 59 kiloda Elif Jale Yeşilırmak, finale yükseldi
 

Yasemin Adar ve Elif Jale Yeşilırmak finale kaldı
Kaspiysk kentindeki organizasyonun 3. gününde kadınlar 50, 55, 59, 68 ve 76 kiloda yarı final müsabakaları yapıldı.


YASEMİN GALİP AYRILDI


Marzaliuk karşısında 2-0 geriye düşen dünya ve Avrupa şampiyonu Yasemin, son saniyelerde 2 puan birden alarak müsabakayı lehine çevirdi. Belaruslu güreşçinin itirazı haklı bulunmadığı için bir puan daha kazanan Yasemin, minderden 3-2 galip ayrıldı.


ORGANİZASYON TARİHİNDE İLK


Dünya üçüncüsü Elif Jale Yeşilırmak ise Rus Svetlana Lipatova’yı 5-3 yenerek finale adını yazdırdı. Kadınlarda henüz 5 sıklette müsabakalar yapılmasına rağmen Türkiye, organizasyon tarihinde ilk kez bu kategoride iki finalist birden çıkardı.

Son iki Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Yasemin, 76 kilo finalinde Rus Ekaterina Bukina ile karşılaşacak. Elif Jale ise 59 kiloda Bulgar Mimi Nikolova Hristova ile altın madalya mücadelesi verecek.


MADALYA MÜSABAKALARI YARIN


Bronz madalya maçına çıkacak bu üç güreşçiden Evin, İspanyol Ainztane Gorria Goni, Buse, Polonyalı Monika Ewa Michalik, Bediha Gün de Ukraynalı Anna Voitova ile karşı karşıya gelecek.

Kadınlar 50, 55, 59, 68 ve 76 kiloda madalya müsabakaları yarın saat 18.00’de başlayacak.


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