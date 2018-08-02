Yasemin Allen'ın çekim için gittiği vahşi ormanda ekip arkadaşları piton yakaladı. Yasemin Allen ağzı kapatılan yılanı kucağına alarak sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

'İŞİMİ ÇOK SEVİYORUM'

Yasemin Allen pitonla olan videosunu, ''Ormanda çekim yaparken sette sırf bu sebepten ötürü bulunan arkadaşlarımız vahşi bir piton yakaladı. Gün sonuna kadar tuttular, işimiz bittiğinde de bıraktılar tekrar. Arada ben de merhaba dedim. Ağzını kapatmışlardı.İşimi çok seviyorum.''sözleri ile Instagram hesabından paylaştı. Takipçilerinden büyük beğeni ve yorum alan Yasemin Allen cesur paylaşımı ile hayranlarından tam not aldı.

İŞTE O VİDEO...





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