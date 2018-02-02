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Yasemin Merih Alparslan; Türkiye’nin En Etkin 50 İnsan Kaynakları Yöneticisi arasında!

Türkiye’nin En Etkin 50 CHRO (Chief Human Resources Officer) listesi yayımlandı. Doğan TV Holding, İnsan Kaynakları Grup Başkanı Yasemin Merih Alparslan; Türkiye’nin En Etkin 50 İnsan Kaynakları Yöneticisi arasına girdi

02 Şubat 2018, Cuma 11:18
Yasemin Merih Alparslan; Türkiye’nin En Etkin 50 İnsan Kaynakları Yöneticisi arasında!
Fortune Türkiye ve DataExpert işbirliğinde hazırlanan, Türkiye’nin En Etkin 50 CHRO (Chief Human Resources Officer) listesi yayımlandı. Mevcut küresel ekonominin ve iş yeri ortamının değişken doğasında İnsan Kaynakları liderlerinin proaktif rolüne ve önemine dikkat çekmek üzere hazırlanan listede, Doğan TV Holding İnsan Kaynakları Grup Başkanı Yasemin Merih Alparslan da yer alıyor.

İş dünyasının yükselen değerleri CHRO’ların stratejik önemini vurgulamak amacıyla Fortune Türkiye ve DataExpert’in aylardır yürüttüğü “Türkiye’nin En Etkin 50 İnsan Kaynakları Yöneticisi” araştırması, adayların kritik CHRO başarı kriterlerindeki performanslarının araştırma danışma kurulu tarafından incelenmesiyle belirlendi.

15 Şubat’ta Hilton İstanbul Bomonti’de düzenlenecek CHRO Summit 2018’de gerçekleştirilecek törenle, Türkiye’nin En Etkin İnsan Kaynakları Yöneticileri ödüllendirilecek. 
 


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