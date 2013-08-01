Yasemin Alaçatı Butik Otel’in yönetimini, yıllarca ABD'de eğitim görüp aynı işte çalışan oğlu Yiğit Bozkurt’un yapacağını belirten Yasemin Bozkurt, mutfağın hakiminin kendisi olacağını söyledi.



Yılın 12 ayı açık kalacak otelde, yerli ve yabancı konuklara kendi eliyle servisler de yapacağını belirten Bozkurt, "Yılların hayali gerçeğe dönüştü. Alaçatı çok farklı bir yer. Onun için Alaçatı’ya yakışır bir otel yaptık. Oda kahvaltı hizmeti vereceğiz. Kahvaltılıklarımızı özel yerlerden temin edeceğiz. Üç farklı büyüklükte 10 odamız var. Fiyatlarımızı günlük 200, 225 ve 300 lira olarak belirledik. Otelimiz 5 Ağustos Pazartesi günü açılacak. Yasemin’in Penceresi’nden sonra oteli oldu" dedi.