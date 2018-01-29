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Yasin Ben El-Mhanni Fenerbahçe’nin radarında

Newcastle United’ın U23 takımında oynayan orta saha oyuncusu Yasin Ben El-Mhanni’nin Fenerbahçe’nin radarında olduğu iddia edildi. 

Yasin Ben El-Mhanni Fenerbahçe’nin radarında
İngiliz ekibi Newcastle United’ın U23 takımında forma giyen başarılı orta saha oyuncusu Yasin Ben El-Mhanni, Fenerbahçe’nin radarında.

Fas kökenli olan İngiliz futbolcu, hızı ve etkili ortalarıyla dikkat çekiyor. Sol kanat, 10 numara ve sağ kanat mevkilerinde forma giyebilen 22 yaşındaki oyuncu, bu mevkilerde geleceği olan futbolcular arasında gösteriliyor. Sarı-Lacivertlilerin kanat mevkilerinde oynayabilen birçok futbolcusu olsa da, El Mhanni’yi kadrosuna katıp takımı güçlendirmek istiyor. 
 

KİRALAMAYA SICAK BAKILIYOR


Premier League 2’de bu sezon sadece 6 müsabakada forma giyen El Mhanni, oynadığı bu müsabakalarda driplingi ve yaptığı isabetli ortalarla dikkat çekti.

22 yaşındaki futbolcunun gelecek vadeden isimler arasında olmasından dolayı Newcastle bu oyuncuyu satmaya sıcak bakmıyor. El-Mhanni'yi sezonun geri kalanında U23 takımında oynatıp gelecek sezon da as takıma monte etmeyi düşünen siyah-beyazlıların, genç oyuncuyu sadece başka bir takıma kiralayabileceği ve bu takımlardan birinin Fenerbahçe olduğu iddia edildi.

İHA


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