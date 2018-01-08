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Yasin Börü davasının firari sanığı tutuklandı

Diyarbakır'da 6-7 Ekim 2014'te Kobani olayları nedeniyle düzenlenen izinsiz gösterilerde Yasin Börü ve arkadaşlarının öldürülmesiyle ilgili dava kapsamında gözaltına alınan Ersin Filizer tutuklandı.

Yasin Börü davasının firari sanığı tutuklandı
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Diyarbakır'da 6-7 Ekim 2014'te Kobani (Ayn el-Arap) olayları nedeniyle düzenlenen izinsiz gösterilerde Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un öldürülmesiyle ilgili davada "Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme" ve "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından aranan ve bulunduğu adrese düzenlenen operasyonda yakalanan Ersin Filizer'in (25) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sanık Filizer, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla hakkında yakalama kararı çıkartan Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesine ifade verdi.

Üzerine isnat edilen suçlamaları kabul etmeyen Filizer, beraatini ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasını talep etti.

Talebi değerlendiren mahkeme sanık Filizer'in "Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak", 4 kez "canavarca his saikiyle adam öldürmek ve teşebbüs etmek" suçlarının vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, sanığın bu aşamaya kadar firari olması, delillerin henüz toplanmamış olması ile kaçma şüphesini gerekçe göstererek tutuklanmasına karar verdi.
 

KARAR


Davanın görüldüğü Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 24 Nisan 2017'deki karar duruşmasında, sanıklardan 16'sının "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ile "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçlarından 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet, ikisinin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, suça sürüklenen çocuklar A.S, A.K, F.G, M.İ, M.D. ve Y.O'nun da yine aynı suçlardan 110'ar yıl hapis cezasına çarptırılmasına ve 14 sanığın beraatine karar vermişti.

Hakkında yakalama kararı bulunan firari sanıklar Ersin Filizer, B.A ve İ.Ö'nün dosyaları ayrılmış, haklarında yakalama kararının devam ettiği hatırlatılmıştı.

Maktul ailelerinin avukatları tarafından 14 sanık hakkında verilen beraat kararı, İstinaf Mahkemesine götürülmüştü.


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