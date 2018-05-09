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Yasin Öztekin Göztepe yolcusu!

Galatasaray'la olan sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Yasin Öztekin'in, Süper Lig'in flaş takımlarından Göztepe'ye gideceği belirtildi.

Yasin Öztekin Göztepe yolcusu!
Spor Toto Süper Lig'de sezonun sonuna geldikçe, transfer haberleri de ortaya çıkmaya başladı. Bu sezon Galatasaray'da istediği şansı yakalayamayan Yasin Öztekin'in, Göztepe ile görüşmeler gerçekleştirdiği iddia edildi. 

Sezon sonunda sarı kırmızılı takımla olan sözleşmesi sona erecek olan 31 yaşındaki futbolcunun, önümüzdeki sezon İzmir ekibinin formasını giyeceği ifade edildi. Tecrübeli futbolcunun menajerinin, Göztepeli yöneticilerle masaya oturduğu gelen bilgiler arasında... 

Bu sezonu şampiyon olarak tamamlamak isteyen Yasin'in, Galatasaray'la yeni sözleşmeye istediği ücreti alamadığı için yanaşmadığı ve bu nedenle sezon sonunda takımdan ayrılmak istediği belirtiliyor. 
 


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