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Yaşlı adama alkollü aşk tuzağı: Tüm parasını çaldırdı

Denizli Pamukkale'de, İbrahim T.’yi (75) evlenme vaadiyle kandırarak 6 bin lira değerinde altın takı aldırdığı, ardından götürdüğü pansiyonda sarhoş edip, altınlarla birlikte üstündeki 10 bin lira parayı alıp kaçtığı öne sürülen Nurhan Partar (37), jandarma tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Partar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

07 Şubat 2018, Çarşamba 13:29
Yaşlı adama alkollü aşk tuzağı: Tüm parasını çaldırdı
Geçen pazartesi günü, Karahayıt Mahallesi’ndeki bir pansiyonda sabah uyandığında soyulduğunu fark eden İbrahim T., jandarmaya başvurdu. 

İbrahim T., evlenme vaadiyle kandırılıp götürüldüğü pansiyonda, kendisiyle evleneceğini söyleyen bir kadın tarafından, 6 bin lira değerinde altın takı ile 10 bin lira nakit parasının gasp edildiğini söyledi. Kadının eşgalini belirleyip çalışma başlatan jandarma ekipleri, pansiyonun bulunduğu bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Yaşlı adamı gasp ettiği belirtilen kadının, Nurhan Partar olduğu tespit edildi. Partar, dün Pelitlibağ Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı.
 

"SABAH UYANDIĞIMDA ANLADIM"


Eşini daha önce kaybeden İbrahim T. jandarmaya verdiği ifadesinde, Nurhan Partar’ın kendisini evlenme vaadiyle kandırdığını anlatarak, "Ben Bayramyeri Meydanı’nda otururken, yanıma yaklaşan kadın beni çok beğendiğini söyledi. Ardından 2 gün görüştük. Daha sonra benimle evlenmek istediğini söyledi, kabul ettim. Evlenmek için önce sarrafa giderek 6 bin lira değerinde yüzük ve bilezikler aldık. Bana sürekli alışveriş yaptırıyordu. Ben de yanıma, bankadan çektiğim parayı aldım. Daha sonra pansiyona gitmek istedi. Karahayıt’ta gittiğimiz pansiyonda bana içki içirip, sarhoş etti. Kendimden geçmişim, sabah uyandığımda evlenme vaadiyle kandırılıp, gasp edildiğimi anladım, şikayetçiyim" dedi.

Jandarmadaki sorgusunda suçunu kabul ettiği öğrenilen Nurhan Partar’ın üzerinde yapılan aramada, yaşlı adamdan gasp ettiği altınlar ve paralar bulundu. Adliyeye sevk edilen Nurhan Partar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA


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