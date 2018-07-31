Yaşlı adamı ölesiye dövdü serbest kaldı

72 yaşındaki yaşlı bir adam yağmur dolayısıyla evinin önünde biriken suyu kürekle atmaya çalışırken otomobille yoldan geçen Ç.D. isimli kişinin kullandığı araç üzerine su sıçrattı. Bu küçük kazaya yaşlı adamın tepki göstermesi üzere otomobil geri geri gelerek yaşlı adamın yakınına yanaştı. Bu sırada otomobilde bulunan C.İ. araçtan inerek yaşlı adama arkadan saldırdı.

Korkunç dayağı bölgedeki güvenlik kamerası böyle kaydetti:

Yaşlı adama defalarca yumruk atan C.İ.’yi araçtan inen şoför kolundan tutup otomobile bindirerek olay yerinden uzaklaştı. Olayı gören yaşlı adamın eşinin çığlık seslerini duyan iş yeri çalışanları aldığı yumruk darbeleriyle yaralanan yaşlı adamı kendi imkanlarıyla bir araca bindirerek Bafra Devlet Hastanesi'ne götürdü.

SERBEST KALDILAR

Yaşlı adamın ve eşinin şahıslardan şikayetçi olması üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aracı ve şahısları tespit etti. Darp olayına karışan C.İ ve otomobil sürücüsü Ç.D. karakola götürülerek ifadeleri alındı. İfadeleri alınan şahıslar daha sonra serbest bırakıldı.