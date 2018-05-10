Yeme & İçme Etkinlik Kültür Sanat Sinema Doğa Seyahat Müzik Kitap

Yaşlı amcaya otobüs beklemesin diye makam aracını tahsis etti

Balıkesir’in Havran ilçesinde denetim yapan Belediye Başkanı Emin Ersoy, bu sırada evine gitmekte olan 80 yaşındaki Mehmet Sütçü’yü otobüs beklemesin diye makam aracını tahsis ederek evine kadar gönderdi

Yaşlı amcaya otobüs beklemesin diye makam aracını tahsis etti
Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, Cumhuriyet Caddesi'nde devam eden belediye çalışmalarını yerinde incelediği sırada yanına gelen 80 yaşındaki Mehmet Sütçü ile bir süre sohbet etti. Başkan Ersoy, Mehmet Sütçü'ye hal hatırını sorduktan sonra nereye gideceğini sordu. Başkan Ersoy, Sütçü'nün Çamdibi Kırsal Mahallesi'ndeki evine gideceğini söylemesi üzerine “Otobüs geç gelir. Benim makam aracım seni evin önüne kadar bırakacak” diyerek yaşlı adamı makam aracıyla evine gönderdi.

Büyük şaşkınlık yaşayan Mehmet Sütçü, “Hayatımda ilk defa böyle bir durumla karşılaşıyorum ne diyeceğimi bilmiyorum. Allah böyle yöneticilerimizden razı olsun” diyerek başkana teşekkür etti. 

Başkan Ersoy, “Biz bu makamlarda gelip geçiciyiz. Esas sahipleri halkımızdır. Mehmet amcamızın saatlerce otobüs beklemesine gönlüm elvermedi" dedi.

Başkan Ersoy programlarına daha sonra zabıta hizmet aracı ile devam etti. 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Samsun'da 'pes' dedirten hırsızlık!

Samsun'da 'pes' dedirten hırsızlık!
Antalya için kuvvetli yağış uyarısı

Antalya için kuvvetli yağış uyarısı
Babasından izinsiz aldığı otomobille kaza yapan çocuk yaralandı

Babasından izinsiz aldığı otomobille kaza yapan çocuk yaralandı
150 metrekarelik 'Anneler Günü Resmi' ile rekor kırdılar

150 metrekarelik 'Anneler Günü Resmi' ile rekor kırdılar
Metreolojiden 'dere yataklarından uzak durun' uyarısı

Metreolojiden 'dere yataklarından uzak durun' uyarısı
Şehit Furkan Peker son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Furkan Peker son yolculuğuna uğurlandı
Ordu'da mahkumlar 2 yılda 11 bin fidan dikti

Ordu'da mahkumlar 2 yılda 11 bin fidan dikti
Edirne'deki dev ciğer tavası Guinness Rekorlar Kitabı'na hazır

Edirne'deki dev ciğer tavası Guinness Rekorlar Kitabı'na hazır
Öldürülen çevreci çift mezarları başında anıldı

Öldürülen çevreci çift mezarları başında anıldı
Salyangozlar yağmur yağınca ortaya çıkıyor çünkü...

Salyangozlar yağmur yağınca ortaya çıkıyor çünkü...

EFES 2018 Tatbikatı'nın gündüz bölümü nefes kesti

EFES 2018 Tatbikatı'nın gündüz bölümü nefes kesti