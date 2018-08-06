Alman NDR radyosunun haberine göre, polis memurları kaçan yaşlı çifti gece saat 3 civarında tespit etti. Memurların ifadelerine göre, onlar şaşkın görünüyordu ancak 'festivali kesinlikle sevdiler'.

BAKIMEVİNE DÖNMEK İSTEMEDİLER

Habere göre, Judas Priest, Red Hot Chili Peppers ve In Flames gibi meşhur grupların sahne aldığı müzik festivali yaşlıları o kadar etkiledi ki, bakımevine dönmek istemediler.

Polis memurları, geri dönmeyi reddeden yaşlı çifti, bakımevine götüren taksiye eşlik etmek zorunda kaldı.







