Yaşlı çift yarım saat arayla kalp krizi geçirip öldü

Rize'de yaşayan 75 yaşındaki Esma Tüfekçi kalp krizi geçirdi. Ambulansta 'Ben onsuz yaşayamam' diyen 86 yaşındaki eşi Selahattin Tüfekçi de yarım saat sonra kalp krizi geçirdi. Çift hayatını kaybetti

Yaşlı çift yarım saat arayla kalp krizi geçirip öldü
Reşadiye Mahallesi’nde yaşayan 75 yaşındaki Esma Tüfekçi, evinde  rahatsızlandı. Bunun üzerine eşi Selahattin Tüfekçi (86) 112 Acil Servisi  arayarak yardım istedi.         

Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Esma Tüfekçi, olay yerine gelen  ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı.         


"BEN ONSUZ YAŞAMAYAM" 


Ambulanstaki müdahale sırasında eşi için "Ben onsuz yaşayamam." dediği  öğrenilen Selahattin Tüfekçi, hastaneye gitmek üzere kendi aracını çalıştırdığı  sırada rahatsızlandı.         

Eşinden yaklaşık yarım saat sonra kalp krizi geçirdiği belirlenen  Selahattin Tüfekçi ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma  Hastanesine kaldırıldı.         

Tüfekçi çifti, kaldırıldıkları hastanelerde müdahaleye rağmen  kurtarılamadı.          

Tüfekçi çiftinin cenazeleri, Derepazarı ilçesinde yarın ikindi vakti  kılınacak cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedilecek.


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