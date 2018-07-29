Yaşlı çiftin evine giren hırsız Wi-Fi şifresi sordu

Palo Alto’da geçtiğimiz Cumartesi günü oldukça ilginç bir olay yaşandı. 60’lı yaşlardaki bir çift yatak odalarında uyurken eve davetsiz bir misafir gelerek Wi-Fi şifresini sordu. Bu sırada çift uyuyordu ve eve giren genç adamın da yüzünde siyah bir maske vardı. Yerel basın bültenine göre, yaşlı adam harekete geçti ve saldırganı evin dışına itti. Çift daha sonra polisi aradı ve yüzünü gizleyen genç evden bir blok ötede bulundu. Polis, konut hırsızlığı ve kimliği hakkında yanlış bilgi veren 17 yaşındaki genci tutukladı.

Fakat 18 yaşının altında olduğu için kimliği basına verilmedi. Polis şüphelinin yan avludan geçerek pencereden eve girdiğini düşünüyor. Polis memurları, gencin üzerinde herhangi bir silah bulamadıklarını söylediler, ancak yaşlı çift polise iki mutfak bıçağının kayıp olduğunu söyledi. Polisler, bu olaya benzer başka bir olayın da yaşandığını belirtti. Başka birinin de 911’i arayarak yan avluda genç bir erkek gördüğünü söylediğini açıkladı. Aynı bölgede yaşayan kadın ve evin genç üyesinin davetsiz misafirle karşılaştığı ortaya çıktı. Kadın, hırsızı bahçede görünce hemen evde yaşayan gence seslendi.

Webtekno’nun haberine göre genç hırsız, onlara Wi-Fi kullanmak istediğini söyledi. Bunun üzerine onlar da genç hırsıza gitmesi gerektiğini söylediler. Giderken bir bisikletle uzaklaştığını gördüler fakat bu bisikletin kendilerine ait olduğunu anlayamadılar. Ertesi gün, arka bahçeden genç adamın bisikletinin çalındığını fark edene kadar polisi aramadılar. Güvenlik görüntüleri, gencin Wi-Fi sormak için pencereye gitmeden önce bisikleti ön bahçeye taşıdığını gösterdi. Polis daha sonra şüpheliyi tutukladıkları yere yakın bir yerde bisikleti buldu.