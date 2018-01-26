Yaşlı yakınına bakana bin 85 TL



HASTANEDEN RAPOR ŞART

Adem Özdoğan

Memur maaşlarındaki yükselişle birlikte evinde yüzde 50 raporu olan engelli yakınına ya da yaşlısına bakana ödenen aylık bin 85 lira 59 kuruşa yükseldi. Başkasının yardımı ve bakımı olmadan gündelik hayatını devam ettirmesi mümkün olmayan yakınlarına bakanlar bu parayı almaya hak kazanıyor.Ödeme için tam teşekküllü bir hastaneden rapor alınması şart. Engelli Sağlık Kurulu raporunda engel oranının yüzde 50 ve üzerinde olarak belirtilmesi, ayrıca 'ağır engelli' ibaresinin yer alması isteniyor. Sağlık raporuyla birlikte bakım ücreti alacak kişilerin gelir durumlarına da bakılıyor. Hanede kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin (asgari geçim indirimsiz tutar) 3'te 2'sinden düşük olması şartı aranıyor. Bu tutar da 2018 yılı için 967,27 lira. Daha önce başvurup gelir dolayısıyla başvurusu reddedilenler, bu yeni rakam üzerinden yeniden başvuru hakkına sahip.