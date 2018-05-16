Yaşlıları böyle dolandırdılar! 'Alo ben torunun'

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde telefonla aradıkları yaşlı kişileri dolandıran şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Teknik ve fiziki çalışma yürüten ekipler, şüphelilerin adreslerini tespit etti. Polis, İstanbul ve Karabük'te 9 adrese eşzamanlı olarak düzenlediği baskında aralarında organize suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Mustafa D. 'nin (40) de bulunduğu 9 şüpheliyi yakaladı.

ESKİ TELEFON REHBERİ KİTAPLARINDAN NUMARALARI BULUYORLAMIŞ

Şüphelilerin telefon rehberi kitabını kullanarak, 65 yaşının üstündeki kişileri hedef seçtiği, sabit hatlı ev telefonlarından aradıkları yaşlılara kendilerini, "Babaanne, ben torununum. Başım belada, acil para lazım. Arkadaşımı gönderiyorum, parayı ona verirsin" dedikleri ya da kendilerini yeğeni olarak tanıtıp aynı yöntemi kullandıklarını tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin 1 Ağustos 2017'den itibaren aynı yöntemle 58 kişiden 1 milyon 50 bin lira dolandırıcılık yaptıkları ortaya çıktı.

30 CEP TELEFONU 40 CEP TELEFONU HATTI

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada tabanca, tüfek, 5 telefon rehberi, 30 cep telefonu, 40 cep telefonu hattı, 2 dizüstü bilgisayar ile dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen 4 bin dolar ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, şüphelilerin yaşlılardan para almaya geldikleri anlar, dolandırdıkları kişilerin evlerine gelişi ve çıkışları güvenlik kameralarına yansıdı.

"HALACIĞIM ÇOK SIKIŞTIM"

Çetenin kurbanlarından olan 75 yaşındaki emekli Türkan Üşümezsoy, başına gelenleri şöyle anlattı: Telefonu eşim açtı. 'Hüseyin sen misin' diye sormuş. Karşıdaki de 'Evet, halamla görüşeyim' demiş. Eşim 'Sesine ne oldu' diye sorunca rahatsız olduğunu söyledi. Sesi bana da garip geldi. Ama rahatsız olduğuna inandım. 'Halacığım paraya çok sıkıştım. Kuyumcu bir arkadaşım gelecek' dedi. Arkadaşı geldi. Ben kartını sorunca telefon tekrar çaldı. 'Halacığım oyalama çocuğu, altınları ver utandırma beni' dedi. 3 bilezik 4 çeyrek altın verdim. Daha sonra yeğenimi arayınca her şey ortaya çıktı.