Yaşlıların yüzde 80'ine robotlar bakacak



BANYO YAPMALARINA BİLE YARDIM EDECEK

"HAYATI KOLAYLAŞTIRACAK"



YÜKSELTME ROBOTLARI KULLANILIYOR

Gizem Yetil

Uzun ömürlü olmalarıyla bilinen Japon toplumunda, 2025 yılında 370 bin hasta bakıcı açığı olacağı öngörülürken, Japon Hükümeti bu açığı teknoloji ile kapatmayı planlıyor.Sputnik'in The Guardian Gazetesi'ne dayandırdığı haberde, Japon robotik sektörünün, yaşlı Japonlar'ın yataklarından tekerlekli sandalyelerine geçmelerine ya da banyo yapmalarına yardım edecek basit robotlar geliştirmek için çalışmalara başladığı, ancak hükümet daha geniş bir kullanım alanı için büyük bir potansiyel gördüğü ifade edildi.Japonya Ulusal İleri Endüstriyel Bilim ve Teknoloji Ulusal Enstitüsü, Robot Geliştirme Bölümü Yöneticisi Dr Hirohisa Hirukawa, amaçlarının hem hasta bakıcılık sektöründeki açığı kapatmak hem de halen evinde ikamet eden yaşlıların hayatını kolaylaştırmak olduğunu söyledi.Dr Hirukawa, Japonya'nın bakım evlerinin sadece yüzde sekizinde hastaların yataklarına yerleşmelerine yardımcı olan yükseltme robotları kullanıldığını, bunun sebebinin ise insanların kafasındaki hasta bakıcıların insani hassasiyete sahip olmaları gerektiği düşüncesi olduğunu söyledi.