Yaşlılığına çare arıyor

VW Cross Caddy tasarım anlamında standart versiyondan daha keskin hatlara sahip. Modelde en dikkat çekici detaylar çamurluk ve kapı altlarında yer alan gövdeden farklı plastik ayrıntılar oluyor. Bu doğrultuda daha güçlü görünen modelin bu yapısı tavan rayları ile desteklenmiş. Modelde sunulan 16 inç büyüklüğündeki jantlarsa aracın sportif görünmesini sağlamış. Yan bölümde karartılmış arka camlar farklılık olarak göze çarparken, stop gruplarının da karartılmış olması bir başka dikkat çeken detay oluyor. VW Cross Caddy standart sunulan Cross tampon kiti ile de diğer versiyonlarla arasındaki farkı ortaya koyuyor. Aracın boyutlarına baktığımızda VW Cross Caddy, 4406 mm uzunluğa, 1794 mm genişliğe, 1857 mm yüksekliğe ve 2681 mm aks mesafesine sahip.

Cross Caddy içeride VW modellerinden alışık olduğumuz bir kokpit ile bizleri karşılıyor. Yumuşak malzemeler iç mekânın kalite algısını yükseltiyor. Sürüş pozisyonuna erişimde sıkıntı yok. Koltuk ve direksiyon ayarları bu konudaki en büyük yardımcınız. Hatta koltuk yükseklik ayarı sayesinde özellikle aracın ön açılarına hâkim olmak oldukça kolay. Küçük eşya gözü konusunda da kapı iç ceplerinde, orta konsolda ve vites önünde yeteri kadar alan sunulmuş. Torpido ve üst kısmındaki alanın yanı sıra ön misafirlerin baş üstünde sunulan alanlar ile aracın eşya gözü başarısı yükseliyor. Önde ve arkada sunulan alan yeterli seviyede. Özellikle arka bölümdeki kapıların her ikisinin de sürgülü olarak açılması hem araca iniş binişlerde hem de yükleme konusunda size yardımcı oluyor. Hacim konusunda ise model 750 litrelik bir alan sunuyor. Koltuklar yatırıldığında bu alan 3030 litreye kadar ulaşıyor.

VW Cross Caddy, 1598 cc hacminde dizel bir üniteye sahip. Bu motor 4400 d/’de 102Hp güç, 1500 ila 2500 d/d arasında ise 250 Nm tork değeri sağlıyor. 7 ileri DSG şanzıman ile kombine edilmiş Cross Caddy, 0-100 Km/s hızlanmasını 13 saniyede tamamlarken maksimum 168 Km/s hız değerine sahip. Fabrika verilerine göre ortalama yakıt tüketim değeri 5.7 litre. Otomatik şanzıman ve dizel motor başarılı bir birliktelik oluşturmuş. Model özellikle yüksek tork ile güç isteğinizi fazlasıyla karşılıyor. Gücün yanı sıra tutumlu olmaya çalışan bu motor ile sakin kullanımlarda 7,8 litre performanslı kullanımlarda 9.2 litrelik değerler elde ettik.

Model önde MacPherson süspansiyona, arkada ise yaprak yaylara yer vermiş. Bazı rakipleri bağımsız süspansiyon kullanırken; VW Cross Caddy’nin hala eski bir sistem kullanması ilginç. Bu sistem modeli konfor anlamında negatif etkilerken yük taşımada avantajlı yapıyor. Direksiyon sistemi ise his bakımından beklentileri karşılıyor.

VW Caddy, 2007 yılında girdiği EuroNcap çarpışma testinden 4 yıldız ile ayrıldı. Makyaj operasyonundan sonra tüm Caddy’lerde ESP standart hale getirildi.