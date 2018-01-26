Yaşlıya 797 lira maaş

GELİR ŞARTI DEĞİŞTİ



SAĞLIK DA ÜCRETSİZ

Adem Özdoğan

Emeklilik için yeterli primi olmayanların yaşlılıkta maaş imkanı var. Primi eksik olanlar için borçlanma fırsatı beklenirken; hiçbir sosyal güvencesi olmayan ve aylık geliri düşük olanlara 65 yaş aylığı sunuluyor. Pek çok kişi, bilmediği için bu imkandan yararlanamıyor. 65 yaş aylığı, bu ay memur maaşlarının artmasıyla yükseldi. Aylık tutar 250,75 liradan 265,79 liraya, 3 aylık tutar da 752,25 liradan 797,38 liraya ulaştı.65 yaş aylığı alabilmek için 3 temel şart bulunuyor. İlk şart, 65 yaşını doldurmuş olmak. İkinci şart hiçbir sosyal güvencenin bulunmaması. Üçüncü şart ise gelir. Daha önceden hane içindeki herkesin gelirini bakılıyordu. Artık 65 yaş aylığı bağlanacak kişinin, sadece kendisi ile eşinin geliri dikkate alınıyor. Bu yıl itibariyle kişi başına düşen aylık gelir 483,63 liranın altındaysa aylık bağlanabiliyor. Aylıklar Mart, Haziran, Eylül, Aralık olmak üzere 3'er aylık dönemler halinde ödeniyor.65 yaş aylığı almaya hak kazanan kişilere sağlık da ücretsiz. Bu maaştan yararlanmak için adresin bağlı bulunduğu kaymakamlıklardaki 'Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvurmak gerekiyor. Başvuru formu, Aile Bakanlığı'nın internet sitesinde bulunuyor..