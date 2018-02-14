Yaşlıya ayda 797 lira



AYLIK GELİR 483 LİRA ALTINDAYSA AYLIK BAĞLANIYOR

Adem Özdoğan

Her çalışanın hayali emekli olmak. Prim, yıl ve yaş şartlarını tamamlayanlar, emekli maşına kavuşuyor. Ancak emekli olamayana da imkanlar var. Bunlardan biri de 65 yaş aylığı. 65 yaşını dolduran, hiçbir sosyal güvencesi bulunmayan ve gelir şartına uyan kişiler, bu aylıktan yararlanabiliyor. Gelir şartında kişinin kendisi ile eşine bakılıyor.Bu yıl itibariyle kişi başına düşen aylık gelir 483,63 liranın altındaysa aylık bağlanıyor. Aylıklar Mart, Haziran, Eylül, Aralık olmak üzere 3'er aylık dönemler halinde ödeniyor. 65 yaş aylığında aylık tutar 265,79 lira. 3 aylık olarak 797,38 lira ödeniyor. 65 yaş aylığı almaya hak kazanan kişilere sağlık da ücretsiz. Bu maaştan yararlanmak için adresin bağlı bulunduğu kaymakamlıklardaki 'Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvurmak gerekiyor. Başvuru formu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın internet sitesinde mevcut.