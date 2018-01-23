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Yaşlıya devletten 7 destek

Devlet, zor durumda olan, hasta, bakıma muhtaç yani yoksul ya da kimsesi olmayan yaşlılara birçok destek sağlıyor. Evde sağlık, bakım parası, elden maaş, huzurevine kadar birçok imkandan yararlanmak mümkün. İşte araştırmadan ortaya çıkan detaylar...

Yaşlıya devletten 7 destek

796 LİRA ‘2022' AYLIĞI 


Maddi durumu kötü yaşlıya üç ayda bir 796 lira ödeme yapılıyor. Buna 65 yaş aylığı veya 2022 aylığı deniyor. Yaşlılık aylığı için ilçedeki kaymakamlıklardaki ‘Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na veya Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapılabilir. 65 yaş aylığı için evdeki kişi başına gelir 484 liranın altında olmalı.


AKRABAYA 1068 LİRA


Hasta ve yaşlı olduğu için rapor alıp bakıma muhtaç olduğu tespit edilen kişilerle aynı çatı altında yaşayanlara, evde bakım aylığı ödeniyor. Bu ödeme aylık 1068 liraya çıktı. Evde bakım aylığı için yüzde 50 ve üzerinde engelli raporu gerekiyor. Maaş yaşlıya değil bakana veriliyor. Başvuru ‘Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne veya varsa ilçe müdürlüklerine yapılıyor.


BEDAVA SAĞLIK


Devlet, engelli ya da çok yaşlı olduğu için bakıma muhtaç kişilere evde sağlık hizmeti veriyor. Bunun için bir bedel de istenmiyor. Başvuran herkese bu hizmet veriliyor. Bunun için bir devlet kurumuna başvurmak da gerekmiyor. Sadece “444 3 833” numaralı telefon aramak yeterli.


ULAŞIMDA PARA YOK


65 yaş ve üzeri olanlar şehiriçi demiryolu, denizyolu ve otobüslerle toplu taşımalardan ücretsiz yararlanıyor. Yaşlılar demiryolları ve denizyollarının şehirlerarası hatlarından ise yüzde 50 indirimli olarak yararlanma hakkına sahip.


ÜCRETSİZ BAKIMEVİ


Devlet, bakıma muhtaç olan, kimsesi olmayan veya ailesi ile çocuklarının bakmadığı ‘yoksul’ yaşlıların huzurevi ve bakım evlerinde ücretsiz bakılmasını sağlıyor. Bunun için 60 ve üzeri yaşta olunacak, hiçbir geliri olmayacak. Başvuru Aile Bakanlığı’nın il ve ilçe müdürlüklerine yapılıyor.


KAPIDA MAAŞ ÖDEMESİ


Yaşlı ve emekliler, sağlık durumları nedeniyle PTT veya bankalardan maaş çekemiyorsa evde ödeme yapıyor. Bunun için SGK’ya ‘konutta maaş almak istiyorum’ şeklinde bir dilekçe vermek yeterli.


DÜŞÜK TAKSİTLİ KONUT İMKANI


TOKİ’nin yaptığı konutların yüzde 25’i emeklilere ayrılıyor. Ayrıca emekli maaşı ve geliri aylık net 3200 lirayı geçmeyenler TOKİ’nin alt gelir grubuna yönelik satışa çıkardığı konutlardan yararlanabiliyor. Şu anda mevcut durumda yaklaşık 30 ilde alt gelir grubu için daire satış bulunuyor. Ayrıca Türkiye Emekliler Derneği de ucuz ev projeleri geliştiriyor.


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