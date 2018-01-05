Yaşlıya ve ona bakana zamlı aylık

800 BİN KİŞİ ALIYOR



AİLE BAKANLIĞI'NA BAĞLI



GELİR SINIRI YÜKSELDİ



BAŞVURU NASIL YAPILIR?

İdil Janet Demiray

Bu ödeme aylık 1027 lira. Şu ana kadar bu ödemeden yaklaşık 800 bin kişi yararlandı. Ancak çoğu kişi bu uygulamadan habersiz. Şartları taşıyanlar mutlaka başvurmalı. Üstelik maaş 1 Ocak itibarıyla arttı. Yeni zamlı maaş enflasyon farkıyla 1089 lira oldu.Evde bakım aylığı için yüzde 50 ve üzerinde engelli olmak gerekiyor. Ayrıca raporda ‘ağır engelli’ bölümüne ‘evet’ yazılmış olması da aranan şart. Engel durumuna hastanelerdeki heyet karar veriyor. Bakım maaşı yaşlı, hasta ve muhtaca değil bakana veriliyor. Başvuru ‘Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne veya varsa ilçe müdürlüklerine yapılıyor.Bakım ödemesinin yanında yaşlının kendisine maaş veriliyor. Bunun için de bazı şartlar yerine getirilmeli. Yaşlılığı nedeniyle herhangi bir işte çalışamayan ve geliri olmayanlara bağlanan maaş halk arasında 65 yaş aylığı olarak biliniyor. Buna ‘2022 aylığı’ da deniyor. Başvuruda çok fazla belgeye ihtiyaç yok. Bürokratik engeller az. Amaç vatandaşın derdine çare olmak.65 yaş aylığı bağlanması için 65 yaş üstü kişinin ve varsa eşinin gelirine bakılıyor. Gelirin, net asgari ücretin (vergi iadesi-AGİ hariç) üçte birinden düşük olması gerekiyor. 1 Ocak itibarıyla bu sınır 484 liraya çıkacak. 2017 için sınır 423.5 liraydı. Böylece geliri 423 lirayı geçtiği için aylık alamayan da alır hale gelecek. Ödenen 3 aylık tutar da 800 lira.■ Öncelikle valilik veya kaymakamlıklara bağlı defterdarlık veya mal müdürlüklerinden başvuru evrakları alınacak.■ İl veya ilçe idare kurulundan muhtaçlık kararı belgeleri alınacak.■ Alınan belgeler ‘SGK-Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü’ne teslim edilecek.■ SGK alınan belgeleri inceleyecek ve yaşlılık maaşı alıp almayacağınıza karar verecek.■ 65 yaş aylığı için başvurunun yakını tarafından (vasi) yapılması için mahkemeden ‘vasi’lik kararı alınacak.