Yaşlıya ve ona bakana zamlı maaş

ŞARTLARI TAŞIYAN



BAŞVURU YERİ FARKLI

SOSYAL GÜVENCE OLMAMALI



AYLIK GELİRİ 484 TL’DEN AZ



2022 AYLIĞI ALMAK İÇİN BAŞVURU YOLU

İdil Janet Demiray

Şu ana kadar bu ödemeden yaklaşık 800 bin kişi yararlandı. Ancak çoğu kişi bu uygulamadan habersiz. Şartları taşıyanlar mutlaka başvurmalı. Üstelik maaşta 1 Ocak itibarıyla artış oldu. Yeni zamlı maaş enflasyon farkıyla 1089 lira oldu.Evde bakım aylığı alınabilmesi için yüzde 50 ve üzerinde engelli olmak gerekiyor. Ayrıca raporda ‘ağır engelli’ bölümüne ‘evet’ yazılmış olması da aranan şart. Engel durumuna hastanelerdeki heyet karar veriyor. Bakım maaşı yaşlı, hasta ve muhtaca değil bakana veriliyor. Başvuru Kaymakamlıklara değil ‘Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne veya varsa ilçe müdürlüklerine.Bakım ödemesinin yanında yaşlının kendisine maaş veriliyor. Yaşlılığı nedeniyle herhangi bir işte çalışamayan ve geliri olmayanlara bağlanan maaş halk arasında 65 yaş aylığı olarak biliniyor. Buna ‘2022 aylığı’ da deniyor. Başvuruda çok fazla belgeye ihtiyaç yok. Bürokratik engeller az. Amaç vatandaşın derdine çare olmak.65 yaş aylığı bağlanabilmesi için 65 yaş üstü kişinin ve varsa eşinin gelirine bakılıyor. Gelirin net asgari ücretin (vergi iadesi-AGİ hariç) üçte birinden düşük olması gerekiyor. 1 Ocak itibarıyla bu sınır 484 liraya çıktı. 2017 için sınır 423.5 liraydı. Böylece geliri 423 lirayı geçtiği için aylık alamayan da alır hale gelecek. Ödenen 3 aylık tutar da 798 lira.Bu maaştan yararlanmak için adresin bağlı bulunduğu kaymakamlıklardaki ‘Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvurmak gerekiyor.Başvuru formu, ‘Aile Bakanlığı’nın internet sitesinde bulunuyor.Sonra valilik veya kaymakamlıklara bağlı Defterdarlık veya Mal Müdürlükleri’nden başvuru evrakları alınacak.İl veya ilçe idare kurulu tarafından verilen muhtaçlık kararı belgeleri alınacak.Alınan belgeler ‘SGK-Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü’ne teslim edilecek.SGK belgeleri inceleyecek ve yaşlılık maaşı alıp almayacağınıza karar verecek.65 yaş aylığı için başvurunun yakını tarafından (vasi) yapılması için mahkemeden ‘vasi’lik kararı alınacak.