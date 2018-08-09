Yasmani Copello Escobar Avrupa ikincisi

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın üçüncü gün akşam seansında erkekler 400 metre engelli finali yapıldı.

TÜRKİYE REKORUNU GELİŞTİRDİ

Ay-yıldızlı atlet Yasmani Copello Escobar, 47.81'lik derecesiyle gümüş madalya kazandı. Milli atlet, elde ettiği derece ile daha önce 47.92'lik Türkiye rekorunu geliştirdi.

Norveçli Karsten Warholm 47.64'lük süresiyle altın, İrlandalı Thomas Barr da 48.31'lik zamanlamasıyla bronz madalya aldı.

Yasmani Copello Escobar, 2016'da Amsterdam'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştı.