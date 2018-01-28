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Yatabare'nin çene filmini görenler inanamadı

Atiker Konyaspor'un Gençlerbirliği ile oynadığı maçta girdiği ikili mücadele çene kemiğinde parçalı kırık oluşan yeni transfer Yatabare'nin tedavisi sürüyor. 4 adet parçalı kırık oluşan Yatabare, sahalardan 2 ay uzak kalacak.

Yatabare'nin çene filmini görenler inanamadı
 Atiker Konyaspor'un yeni transferi Yatabare, Gençerlerbirliği ile oynan maçının son dakikalarında rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrasında sakatlandı.

Yapılan tetkiklerinde çene kemiğinde kırıklar oluşan Yatabare  ameliyat oldu. Yatabare'nin 2 ay sahalardan uzak kalacağını belirten Kulüp doktoru Yrd. Doç. Dr. Galip Bilen Kürklü, ''Oyuncumuz Mustapha Yatabare'nin aldığı darbe sonrası çekilen tomografisinde çene kemiğinde 4 adet parçalı kırık saptandı.  Ameliyatla kırıklar vida ve plaklarla tespit edildi. Ameliyat başarılı geçti ve oyuncumuz yaklaşık olarak 2 ay sonra maç yapabilir duruma gelecek" dedi.


 

GALATASARAY MAÇI HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR 

 
Yeşil- beyazlı ekip, forvet oyuncuları Traore ve Yatabare'den yoksun bir şekilde çıkacağı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında kendi sahasında oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Kayacık Tesislerinde teknik direktör Mehmet Özdilek gözetiminde yapılan antrenmana ameliyat olan Yatabare dışında tüm oyuncular katıldı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan 7ye 2 ile devam eden antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi. 



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