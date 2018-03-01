Yatakta yatıp ayda 33 bin lira para kazanıyor!

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Slovenyalı Ieva Baradouska(32) her kesin hayalini kurduğu işi yapıyor. Bir firmada yatakların rahatlığını test eden genç kadın, tüm gün yatarak ayda 6 bin 250 sterlin yani 33 bin lira maaş alıyor.
Müşterilerin şikayetlerini de dinleyen Baradouska, yatakların daha iyi olabilmesi için firmaya önerilerde bulunuyor. Genç kadın iyi yatakların 8 saat kesintisiz uyku sağlaması gerektiğini belirtti.
6 YILDIR YATAKLARIN RAHATLIĞINI TEST EDİYOR
13 yıldır firmada çalışan Baradouska, 6 yıldır yatakların rahatlığını test ediyor. Baradouska, "Bu iş şarap uzmanlığına benziyor" diyor.
Adem Özdoğan