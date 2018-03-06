Yatalak annesine hem hakaretler etti hem kameraya aldı

"YILANSIN SEN"

Erdinç Şahin

tedavi gören yatalak annesineşeklinde art arda hakaretler eden kadın böyle evlat olmaz olsun dedirtti.İHA'nın haberine göre, kameralara yansıyan görüntüde yatalak ve altı bezli olan yaşlı bir kadının yatağında doğrulmaya çalıştığı görülüyor. Bu sırada yaşlı kadın öz kızı tarafından azarlanıyor.Öz kızının annesine "Nereye niye kalktın, soktun ayağını oraya. Bakırköy'e yatıracaklar seni, seni her gün dövecekler" dediği annenin ise mırıldanarak 'Allah seni görecek' demesi üzerine kızın, 'Allah görmüyor işte, ne yapmışım da görecek beni. Analık mı yaptın bana. Yılansın sen' dediği kameralara yansıyor.Bu sırada kendisini uyaran diğer hasta yakınlarına da aldırış etmeyen ve altı bezli olan annesinin üzerindeki örtüyü kaldıran kızın görüntüleri bu kadarına da pes dedirtti.