Yeme & İçme Etkinlik Kültür Sanat Sinema Doğa Seyahat Müzik Kitap

Yatalak annesine hem hakaretler etti hem kameraya aldı

Hastanede tedavi gören yatalak annesini azarlayan ve hakaretler eden kadın bu da yetmezmiş gibi bu anları kameraya aldı. Kadın, kendisini uyaran diğer hasta yakınlarına da aldırış etmedi

Yatalak annesine hem hakaretler etti hem kameraya aldı
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tedavi gören yatalak annesine "Bakırköy'e yatıracaklar, seni her gün dövecekler, yılansın sen" şeklinde art arda hakaretler eden kadın böyle evlat olmaz olsun dedirtti.
 

"YILANSIN SEN"


İHA'nın haberine göre, kameralara yansıyan görüntüde yatalak ve altı bezli olan yaşlı bir kadının yatağında doğrulmaya çalıştığı görülüyor. Bu sırada yaşlı kadın öz kızı tarafından azarlanıyor.



Öz kızının annesine "Nereye niye kalktın, soktun ayağını oraya. Bakırköy'e yatıracaklar seni, seni her gün dövecekler" dediği annenin ise mırıldanarak 'Allah seni görecek' demesi üzerine kızın, 'Allah görmüyor işte, ne yapmışım da görecek beni. Analık mı yaptın bana. Yılansın sen' dediği kameralara yansıyor.

Bu sırada kendisini uyaran diğer hasta yakınlarına da aldırış etmeyen ve altı bezli olan annesinin üzerindeki örtüyü kaldıran kızın görüntüleri bu kadarına da pes dedirtti.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Kadıköy'de tonlarca demirin altında can pazarı

Kadıköy'de tonlarca demirin altında can pazarı
70 yaşındaki adam erkek lise öğrencisini taciz etti

70 yaşındaki adam erkek lise öğrencisini taciz etti
Alzheimer hastası yaşlı adam kayboldu

Alzheimer hastası yaşlı adam kayboldu
ABD'de Türk akademisyene başarı ödülü

ABD'de Türk akademisyene başarı ödülü
Atatürk'ün naaşını gören 9 kişi belgesel çekimleri başlamadan hayatını kaybetti

Atatürk'ün naaşını gören 9 kişi belgesel çekimleri başlamadan hayatını kaybetti
'Bir kereden bir şey olmaz' diye başladı 7 yılda bıraktı

'Bir kereden bir şey olmaz' diye başladı 7 yılda bıraktı
Çanakkale'de tarihi tabyada 'paintball' oynanması tepkilere neden oldu

Çanakkale'de tarihi tabyada 'paintball' oynanması tepkilere neden oldu
İstanbul'da deprem 2045'ten önce olamaz

İstanbul'da deprem 2045'ten önce olamaz
Kocaeli'de çöken istinat duvarı 5 katlı binanın üzerine yıkıldı

Kocaeli'de çöken istinat duvarı 5 katlı binanın üzerine yıkıldı
İlahi adalet! Baygın köpeği arabaların önüne atan adama araba çarptı!

İlahi adalet! Baygın köpeği arabaların önüne atan adama araba çarptı!
Mardin'de kazada yaralanan 3 eşek tedavi için İstanbul'a gönderildi

Mardin'de kazada yaralanan 3 eşek tedavi için İstanbul'a gönderildi