Yavru kedileri temizlik işçisinin dikkati kurtardı

Çanakkale'de çöpe atılan yavru kedileri, temizlik işçisinin dikkati hayata döndürdü

Yavru kedileri temizlik işçisinin dikkati kurtardı
Çanakkale'nin Biga ilçesinde belediyede temizlik işçisi olarak görev yapan Emrah Yıldız, çöp konteyneri içinde bulunan kapalı bir poşetten sesler duydu. Bir an tereddüt ettikten sonra poşeti açıp içine bakan Yıldız, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Poşetin içerisinden tam 6 tane yavru kedi çıktı.

Kedileri güvenli bir kutuya koyarak Biga Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesine götüren temizlik işçisi Emrah Yıldız, kedileri güzelce besledi. Yavru kediler, şantiyede yakılan sobayla ısınarak yaklaşık 2 saat sonunda kendilerine geldi.
 

KEDİLER ŞIRINGAYLA BESLENDİ

Kedilerin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Şantiye Şefi Sedat Demirel, "Konteynır içinde çöp poşetine yerleştirilmiş ve yeni doğmuş 6 kedi yavrusu bulduk. Başta ölü sandık. Ancak şantiyede soba yaktık. Sıcağın etkisiyle minik yavrular kendilerine geldi. Eczaneden şırınga aldık. Süt ile besliyoruz. Belediyemiz veterineri arkadaşımızın da desteğiyle minikleri hayata tutundurduk. Bu konuda zaman kaybetmeden bize haber veren Emrah arkadaşımıza da ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

İzmit Körfezi'nde kadın cesedi bulundu

İzmit Körfezi'nde kadın cesedi bulundu
Katerina'nın katilinden korkunç ifadeler: Ağzını burnunu kapatarak boğdum

Katerina'nın katilinden korkunç ifadeler: Ağzını burnunu kapatarak boğdum
Antalya'da bir anneden oğluna biber gazı sıkan polise tehdit

Antalya'da bir anneden oğluna biber gazı sıkan polise tehdit
Türkiye'nin seri katilleri

Türkiye'nin seri katilleri
'Sizi ayırmak için büyü yapmışlar' diyerek dolandırdı!

'Sizi ayırmak için büyü yapmışlar' diyerek dolandırdı!
Fatih'te öğretmene taciz dayağı

Fatih'te öğretmene taciz dayağı
68 yaşındaki kadın savcı rolündeki dolandırıcıyı suçüstü yakalattı

68 yaşındaki kadın savcı rolündeki dolandırıcıyı suçüstü yakalattı
Son dakika! Sinop'ta kuru yük gemisinde patlama

Son dakika! Sinop'ta kuru yük gemisinde patlama
Evini su basan yaşlı kadın, hastaneye gidebilmek için üzerine poşet giyerek suya daldı

Evini su basan yaşlı kadın, hastaneye gidebilmek için üzerine poşet giyerek suya daldı
Gece uyanıp su yerine yanlışlıkla çamaşır suyu içti!

Gece uyanıp su yerine yanlışlıkla çamaşır suyu içti!
Çivici seri katil vazgeçmiyor!

Çivici seri katil vazgeçmiyor!