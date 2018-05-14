Yavru köpek diye aldı 2 yıl sonra ayı çıktı

Independent Gazetesi'nin haberine göre, Su Yun isimli kadın iki yıl önce aldığı köpek yavrusunun ne kadar çok yemek yediğini görünce şaşırdı.

İKİ AYAĞININ ÜZERİNDE DURUNCA ŞÜPHELENDİ

Aile köpek yavrusunun büyümesinin bir türlü durmamasından ve iki ayakları üstüne kalkmasından sonra şüphelenmeye başladı.

"KOVALAR DOLUSU ERİŞTE YİYORDU"

Yunnan bölgesinde Kunmiing kenti yakınlarındaki bir köyde çiftçilik yapan Yun "Her gün koca bir kutu meyve ve kovalar dolusu erişte yiyordu" dedi.

113 KİLO OLDU

İki yıl sonra ise yavru yaklaşık 113 kilogram ağırlığında bir ayıya dönüştü.

Hayvan bakım merkezine haber veren kadın, ayının daha iyi bakılması için göndermeye karar verdi. Ayı sağlık kontrollerinden geçirilirken durumunun gayet iyi olduğu anlaşıldı.

Ayı Yunnan Vahşi Hayatı Koruma Merkezi’nde bakılmaya başlandı.



