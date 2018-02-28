Yavuz Bingöl hastanelik oldu!

Dün acil kapısından çıkarken görüntülenen Yavuz Bingöl;
“Taburcu olmadım henüz, doktor bir şeyler yememe izin verdi. Bir şeyler yiyip tekrar geri geleceğim” dedi.
'MİDE YANMASI DİYEN BANA ÇEYREK SERUM VERDİLER'
Gazetecilere sağlık durumu hakkında bilgi veren Yavuz Bingöl
"Dün gece evde ağrım ve sancım oldu. Hastaneye gittim, mide yanması diye bana çeyrek serum verdiler ve taburcu ettiler. Sabah yine ağrılarım oldu ve acil olarak Şişli Etfal’e geldim. Yapılan tetkikler sonucu safra kesemin iltihaplandığı ortaya çıktı." dedi.
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