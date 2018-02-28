Yavuz Bingöl hastanelik oldu!



'MİDE YANMASI DİYEN BANA ÇEYREK SERUM VERDİLER'

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Elif Bayram

Dün acil kapısından çıkarken görüntülenen“Taburcu olmadım henüz, doktor bir şeyler yememe izin verdi. Bir şeyler yiyip tekrar geri geleceğim” dedi.Gazetecilere sağlık durumu hakkında bilgi veren"Dün gece evde ağrım ve sancım oldu. Hastaneye gittim, mide yanması diye bana çeyrek serum verdiler ve taburcu ettiler. Sabah yine ağrılarım oldu ve acil olarak Şişli Etfal’e geldim. Yapılan tetkikler sonucu safra kesemin iltihaplandığı ortaya çıktı." dedi.