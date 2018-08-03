Yavuz Bingöl Manavcılar Odası Başkanı ile bir araya geldi ve özür diledi
Yavuz Bingöl geçen hafta bir röportajında "Kusura bakmasınlar. Ben manav Mehmet Efendi değilim. Bilinçli bir seçmenim" açıklamasıyla eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Gelen eleştiriler üzerine Yavuz Bingöl, manavlardan özür dilemiş ve sözlerinin yanlış anlaşıldığını açıklamıştı
Yavuz Bingöl bugün Meyve-Sebze ve Pazarcılar Federasyonu Başkan vekili Mehmet Emin Yarar ve Manavcılar Odası Başkanı Sinan Çınar ile bir araya geldi. Sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirten Yavuz Bingöl, 'tekrar herkesten özür dilerim' dedi.
OLAY TATLIYA BAĞLANDI
Yavuz Bingöl, ilerleyen zamanlarda pazar ve manavları dolaşarak bizzat gönül alacağını da belirtti.
Türkücünün özrünü kabul eden Meyve-Sebze ve Pazarcılar Federasyonu Başkan vekili Mehmet Emin Yarar, olayın tatlıya bağlandığını ve sorunların çözüldüğünü söyledi.(Hürriyet/İsmail Bayrak)
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