Yavuz Bingöl Manavcılar Odası Başkanı ile bir araya geldi ve özür diledi

Yavuz Bingöl Manavcılar Odası Başkanı ile bir araya geldi ve özür diledi Yavuz Bingöl geçen hafta bir röportajında "Kusura bakmasınlar. Ben manav Mehmet Efendi değilim. Bilinçli bir seçmenim" açıklamasıyla eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Gelen eleştiriler üzerine Yavuz Bingöl, manavlardan özür dilemiş ve sözlerinin yanlış anlaşıldığını açıklamıştı