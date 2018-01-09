Yavuz Çetin Müzik Festivali İzmir'de!

Nazlı Erdol

17'inci ölüm yıldönümünde sanatçı arkadaşları ve sevenleri tarafından düzenlenen gece türk müziğinin birbirinden önemli isimleri yer alacak.Olağanüstü yeteneğiyle kısa müzik serüveninde milyonları etkisi altına alan, Türk rock müziğinin gelmiş geçmiş en iyi gitar virtüözü olarak anılan, Hendrix'in ruhunu taşıdığı iddia edilen ve aramızdan çok erken ayrılan, ölümünün 17’inci yılında sevenleri ve arkadaşları tarafından müzikle anılacak. Beste ve söz çalışmalarıyla da milyonları etkisi altına alan, Türkiye'nin büyük değerlerinden Yavuz Çetin, anısına düzenlenen festivalle rock müzik dünyasındaki unutulmazyerini bir kez daha sağlamlaştıracak.Blues müziğe olan hayranlığı, kariyerinin önemli adımlarından birini atacağı, 1990 yılında Batu Mutlugil, Sunay Özgür ve Kerim Çaplı ile berabergrubunu kurmasına vesile oldu. Çoğunlukla 1970’li yılların rock ve blues şarkılarını ‘cover’layan grupta Yavuz Çetin hem gitar çaldı hem de vokal yaptı.ile tanışmasının ardından stüdyo müzisyenliği hayatı başlayan Çetin’in gitarıyla eşlik ettiği sanatçılar arasında İvegibi isimler var. Göksel’in ‘’ adlı parçasındakullanmasıyla Türkiye’de ilk Talkbox kullanan gitarist ünvanına sahip oldu. İlk albümü “İlk”i 1997’de Ercan Saatçi ile yaptığı çalışmalar sonrasında çıkaran Yavuz Çetin’in bu albümdeki ‘’ şarkısı Sinan Çetin’in Propaganda adlı filminde kullanıldı.İkinci albümü “” içinile anlaşması dahilinde 1999’da stüdyoya giren Çetin, albümün sevenleriyle buluşmasına şahit olamadan 15 Ağustos 2001’de hayata veda etti.Yavuz Çetin Müzik Festivali Rock Konvoyu sanatçılar: