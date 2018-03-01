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Yavuz Sultan Selim Köprüsü Çinlilere satılıyor

Bloomberg'in haberine göre, Astaldi ve IC Yatırım Holding'in ortak girişim şirketi, aralarında Çinli şirketlerin de olduğu yatırımcılarla Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki hisselerinin satışı için görüşüyor

01 Mart 2018, Perşembe 17:24
Yavuz Sultan Selim Köprüsü Çinlilere satılıyor
Astaldi SpA ve IC Yatırım Holding A.Ş.'nin ortak girişim şirketi, aralarında Çinli şirketlerin de olduğu yatırımcılarla Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki hisselerinin satışı için görüşüyor. Konuya yakın dört kişinin verdiği bilgiye göre ortak girişim şirketinin yüzde 20'sine sahip olan Astaldi hisselerinin tamamını satmayı planlıyor. IC Yatırım'ın birimi IC İçtaş ise yüzde 80 oranındaki payından Astaldi ile eşdeğer oranda satış yapacak.

ŞİRKETLER KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPMADI


IC Yatırım Holding and Astaldi yorum yapmadı. Bir kaynağa göre Astaldi daha önce de IC İçtaş'a hisselerinin bir kısmını satmış; payını yüzde 36'dan yüzde 20'ye düşürmüştü. Kurumların geçen yıl bu işleme aracılık etmeleri için Morgan Stanley ve Citigroup'u yetkilendirdiği belirtilmişti.

KREDİ REFİNANSMANI

İki kaynak, ortak girişimin aynı zamanda 2022 vadeli 2,3 milyar dolarlık krediyi refinanse edecek 8 yıl vadeli 3,2 milyar dolarlık kredi için Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) ile görüştüğünü de söyledi. Çinli kreditörlerin yanı sıra başka finansal kurumlar da kredi paketine katılabilir. Bir ICBC sözcüsü konu hakkında yorum yapmadı.

Resmi adı IC İçtaş Astaldi 3. Boğaz Köprüsü Yatırım ve İşletme A.Ş. olan ortak girişim 2012 yılında köprünün işletme hakkını kazanmıştı.


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