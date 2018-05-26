Yaya Toure ile Drogba etkisi

35 yaşındaki yıldız futbolcu Yaya Toure’nin Galatasaray’a önerilmesi, Sarı-Kırmızılılar tarafından olumlu karşılandı. Tecrübeli oyuncunun, Cim Bom’da ikinci Drogba etkisini yaratabileceği düşünülüyor.

26 Mayıs 2018, Cumartesi 11:38
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Manchester City’den ayrılacağını resmen açıklayan ve kontratı sona eren Yaya Toure, bonservisi elinde bir şekilde Galatasaray’a önerilmişti.

Sarı-Kırmızılılar, 35 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferine gayet olumlu bakıyor. Özellikle teknik patron Fatih Terim’in, Toure’yi çok beğendiği, transfer olması halinde Galatasaray’da ikinci Drogba etkisini yaratabileceği düşüncesine sahip olduğu belirtildi.

Drogba da aynı yaşlarda Sarı-Kırmızılı takımın formasını giyerek büyük işlere imza atmıştı. Terim, özellikle Şampiyonlar Ligi’nde Yaya Toure’nin tecrübesine ihtiyaç duyacaklarına inanıyor.

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