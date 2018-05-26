Yaya Toure ile Drogba etkisi

Manchester City’den ayrılacağını resmen açıklayan ve kontratı sona eren Yaya Toure, bonservisi elinde bir şekilde Galatasaray’a önerilmişti.

Sarı-Kırmızılılar, 35 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferine gayet olumlu bakıyor. Özellikle teknik patron Fatih Terim’in, Toure’yi çok beğendiği, transfer olması halinde Galatasaray’da ikinci Drogba etkisini yaratabileceği düşüncesine sahip olduğu belirtildi.

Drogba da aynı yaşlarda Sarı-Kırmızılı takımın formasını giyerek büyük işlere imza atmıştı. Terim, özellikle Şampiyonlar Ligi’nde Yaya Toure’nin tecrübesine ihtiyaç duyacaklarına inanıyor.