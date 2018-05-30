Yaz aylarında cildinize tazelik katın

Cilt tarafından hızlıca emilen sprey, taze, canlı ve daha gergin bir cilt hissi yaratmaya yardımcı oluyor.

Kullanım Önerisi: Anında tazelik için yaklaşık 20 cm mesafeden doğrudan cildinize püskürtün. Makyajın üzerine de uygulanabilen bu spreyi serinletici bir etki için buzdolabında saklayın ve ihtiyaç halinde doğrudan cildinize sıkarak ferah ve tazelenmiş hissedin.

Aloe Vera Anında Nemlendirme için Yüz ve Vücut Spreyi Fiyatı 100 ml: 31,90 TL







