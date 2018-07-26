Yaz okulu için Almanya’dan geldiler

Almanya’da eğitim alan 14 Türk lise öğrencisi, yaz okulu için İzmir’i tercih etti. Yaşar Üniversitesi, Berlin Başkonsolosluğu’nun desteğiyle yaz okuluna katılan gençler, hem Türkiye’deki eğitim sistemi hakkında bilgi sahibi oldu hem de İzmir’i yakından tanıdılar.

Almanya'daki Türk aileler ile Türkiye arasındaki bağların geliştirilmesine ve güçlendirilmesine katkı sağlamak amacıyla bu yıl dördüncü kez düzenlenen ‘Yaşar Üniversitesi Başarılı Türk-Alman Öğrenciler için Yaz Okulu’na katılan liseliler, üniversiteli olma deneyimi kazandılar. Berlin, Nürnberg, Münih, Frankfurt ve Karlsburg’dan gelen öğrenciler mühendislik, mimarlık, psikoloji, hukuk, işletme gibi bölümlerin örnek derslerine katıldılar.

REKTÖRLE BİR ARAYA GELDİLER

Öğrencilerle bir araya gelerek, katılım sertifikalarını veren Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, Almanya’da yaşayan Türk öğrenciler için Türkiye’de cazip eğitim olanakları bulunduğunu söyledi.

Rektör Cemali Dinçer, “Burada bulunduğunuz bir haftalık sürecin sizin için iyi bir tecrübe olduğunu umuyorum. Yeni tanışıklıklar edindiniz ve dostluklar kurdunuz, eğitim sistemi hakkında da bilgi sahibi oldunuz. Almanya, dünya ekonomisi açısından oldukça güçlü bir konumda. Ancak ülkemiz de gerek akademisyenleri gerekse teknik imkânlarıyla yükseköğretimde ciddi bir kaliteyi yakaladı. Türkiye’de eğitim kariyerini seçtiğinizde, ciddi bir donanıma sahip bireyler olarak mezun olacaksınız” dedi.

‘İZMİR’DEN ÇOK ETKİLENDİK’

Yaz okuluna katılan öğrenciler İzmir’in eğitim ve sosyal olanaklarından etkilendiklerini söyledi. Öğrencilerin görüşleri şöyle:

Rana Arpacı: İzmir’e ilk gelişim. Ulaşım ve sosyal olanaklar konusunda oldukça rahat ettim. Burada yaşayan akrabalarım var. Onların da desteğiyle eğitimimi İzmir’de sürdürmeyi planlıyorum.

Nazan Zeynep Küçük: Berlin doğumluyum. İzmir’i tanımak ve bu kültürü yaşamak bizi çok mutlu etti. Amacım, Türkiye’de mimarlık eğitimi almak. Hedeflerimi bu doğrultuda çizdim ve buraya gelmek beni hedeflerime daha da yakınlaştırdı.

İlayda Sarısakaloğlu: Almanya’da doğdum ve büyüdüm. Yaşar Üniversitesi’nde psikoloji eğitimi alıp daha sonra Almanya’da çalışmak istiyorum. Örnek dersler de oldukça verimli geçti.