Yaz yağmurları karpuzu vurdu, festival tehlikeye girdi

Diyarbakır’ın simgesi haline gelen özelliklerini ekildiği kumlu topraktan ve organik gübreden alan Diyarbakır karpuzu, bu yıl önce kış aylarındaki kuraklık ardından yaz yağışlarının etkisinde kaldı.

60 kilograma kadar ulaşan Diyarbakır karpuzu, bu yıl oldukça düşük kiloda kalacak gibi. Normalde bu dönemlerde 30 kilograma kadar çıkması beklenen karpuzlar, 4-10 kilogram arasında kaldı.

'BU SENE BEKLENEN AĞIRLIĞA ULAŞAMAZ'

Mevsimlerde yaşanan değişiklikler, çiftçilik yapan vatandaşları da olumsuz etkiledi. Diyarbakır'da uzun zamandır çiftçilik yapan Veysi Kurt, bu sene kış aylarının kurak geçmesi ve yaz aylarında da yağış olması nedeni ile ekinlerin zarar gördüğünü söyledi.

Karpuz ve kavun yapraklarının hastalıktan yandığını ve geçen yıllara oranla yetişmesinde azalmaların olduğunu kaydeden Veysi Kurt, “Kavun ve karpuzda, yaz aylarında sürekli yağmur yağdığı için gelişme olmadı. Geçen yıl ile bu yıl arasında çok önemli farklılıklar var. Geçen sene karpuz 50 kilogramı geçti. Bu sene bu kiloya ulaşması oldukça zor. Topraklarda hastalık baş gösterdi, yetkililerin zararımızı karşılamalarını talep ediyoruz. Bu sene karpuz festivalinde beklenen ağırlığa ulaşılması çok zor. Bu yıl festival ya ertelensin ya da geçtiğimiz yıllardaki yüksek kilolu karpuzlar beklenmesin" dedi.