Yaza iddialı girmek isteyenler için önemli ipuçları

Yaz aylarına girmeden botox ve mezoterapi işlemlerinin kişiye kendini iyi hissettireceğini belirten Doç. Dr. Gürkan Kayabaşoğlu; “Her zaman, her yerde söylüyorum. Mimik kırışıklılarını durdurmanın en etkili ve güvenli yolu botox’dur. Özellikle yazın güneşli havalarda çevremize gözlerimizi kısarak baktığımız için, mimik çizgileri yüzümüze daha kolay yerleşir. Buna önlem olarak bu zamanlarda yaptıracağınız botox size yazın daha pürüzsüz ve genç bir ifade kazandıracaktır.

Hastalarıma uygulamaktan en çok keyif aldığım uygulamalardan biri de gözaltlarına yaptığım mezoterapidir. Bu işlemi yaza hazırlık olarak, koyu renkli gözaltı problemi yaşayan herkese öneriyorum. Bu uygulama gözaltlarının daha canlı görünmesine ve karanlık görüntünün açılmasına yardımcı oluyor. Dolayısıyla özellikle sıcak havalarda gözaltı kapatıcısı kullanma ihtiyacını azaltıyor.” dedi.

GENÇLİK AŞISI YAZIN FONDÖTEN İHTİYACINI ORTADAN KALDIRIYOR

Kayabaşoğlu, “Benim her sene yaz mevsimine girerken kadınlara sürekli sunduğum bir önerim var “daha az makyaj, daha duru bir cilt. Bu nedenle de baharda cilt kalitesini artıracak uygulamalara önem veriyorum. Yaz aylarını daha parlak ve taze görünümlü bir cilt ile geçirmek isteyenler, bahar aylarında bunun hazırlığını yapmalı.

Gençlik aşısı belirli aralıklar ile 3 defa uygulanır. İçeriğinde cildin kendi kendini onarması, nem ve esneklik vermesi, sıkılaşması için gerekli etken maddeleri ve cilt için faydalı vitamin ve enzimleri barındırır. Uygulama sonrası savunma mekanizması güçlenir. Cilt daha parlak, yumuşak, nemli ve taze görünür. Bu da yazın fondöten kullanma ihtiyacını ortadan kaldırır.” sözlerini ifade etti.

KUSURLARI HAPSETMEYİN PRP İLE YOK EDİN

PRP uygulaması ile ilgili bilgi veren Doç. Dr. Gürkan Kayabaşoğlu, “Açılımı Platalet Rich Plazma, yani trombosit yönünden zengin plazma da diyebiliriz. PRP uygulamasında, damar yoluyla aldığımız kanı, özel bir işlemden geçirerek ayrıştırıyoruz ve cilt altına veriyoruz. Bu hiçbir krem ve serumun yapamayacağı kadar etkili, müthiş bir cilt desteğidir. Eğer akne izlerinizi, cilt yorgunluğunuzu, geniş gözeneklerinizi yaza taşımak istemezseniz, PRP ile onları başarılı bir şekilde tedavi edebiliriz.

Yazın cildinizi makyajın altına hapsederek kusurları gizlemeyin, onları tedavi ederek yok edin. Duru bir cilt ile yazı ferah ve hafif karşılayın.” dedi.

Dudak Dolgusu Kalıcılığı

DUDAK DOLGUSU KALIĞI 1 YIL

Kayabaşoğlu, “Koyu renk rujlar kış mevsiminde kullanılıyor. Yazın ise daha fresh rujlar tercih ediliyor. Yazımın başında da belirttiğim gibi; yazın hedef daha az makyaj. Dolgun ve hacimli dudaklara sadece bir parlatıcı ya da koruyucu bir balm bile yeterli olur. Dolgun dudaklara kavuşmak için ihtiyacınız olan ise sadece bir öğle arası kadar zaman. Etkisi anında görülür, kalıcılığı ise ortalama 1 yıl kadardır.”dedi.

TERLEME PROBLEMİ SİZİ ZORLUYOR MU?

Terleme konusu ile ilgili yorum yapan Gürkan Kayabaşoğlu, “Aşırı terleme, sahibini çok zor durumda bırakan korkunç bir problemdir. Kişiyi utandırır, sosyal hayatını zorlar hatta psikolojisini bile etkileyebilir. Oysa çözümü çok basit. Gerekli hijyenik koşullar sağlandığı halde sonuç alınamıyorsa, Botox ile aşırı terleme tedavisi yapılabilir. Burada kullandığımız etken madde, yüz için yaptığımız “estetik botox” tan yaklaşık 2-3 kat fazladır. Koltukaltına, ellere ve ayaklara yapılabilir.

Bahar döneminde daha ışıltılı bir cilde sahip olmanızı sağlayacak görüşlerini sıralayan Doç. Dr. Gürkan Kayabaşoğlu finalde, “Hangi yöntemi tercih ederseniz edin, size en çok yakışan şeyin kocaman bir gülümseme olduğunu unutmayın.” cümlesini sözlerine ekledi.