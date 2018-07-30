Yaza özel detoks çorbası tarifi

Son zamanlarda detoks çorbası tarifi internet ortamında insanlar tarafından en çok aranan tariflerden birisi haline geldi. Sizde yazı fit ve toksinlerden arınmış bir şekilde geçirmek istiyorsanız Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı'nın detoks çorbası tarifini deneyebilirsiniz. İşte yazın arınmış ve fit bir şekilde geçirmenizi sağlayacak detoks çorbası tarifi ve Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı'nın açıklamaları…

Konu detoksa gelince bu diyetin ne içerip ne içermemesi gerektiği konusunda herkesin ayrı bir görüşü vardır. Herkes tarafından takip edilebilecek spesifik bir detoks çorbası diyeti söz konusu değildir. Genel olarak bir detoks çorbası diyeti, tüketilen besinlerde belli değişiklikler yapılarak vücudu toksinlerden ve kirleticilerden arındırmayı hedefler.

Tipik olarak bir detoks diyeti çiğ sebze, meyve ve su ile sınırlı bir açlık dönemi ile başlayan diyet takibini gerektirir. Bazı detoksların sakıncalı kısmı bağırsak ve karaciğeri temizlemek için kullanılan bitkisel laksatifler ve kolon temizleyicilerdir. Bu tarz diyetler max. 7-10 gün sürdürülebilmektedir.

Ciddi kalori kısıtlaması olan detoks diyetlerinde anemi (kansızlık), kan şekeri düşüklüğü, düzensiz kalp atışları gibi yan etkiler görülebilir. İnsan vücudunun en iyi özelliği sindirilen toksinleri otomatik olarak atmasıdır.

Detox diyetlerinin vücuttan toksin uzaklaştırılmasına yardımcı olduklarına dair herhangi bir kanıt birçok araştırma ve akademik örgüte göre yoktur. Karaciğer ve böbrekler toksinlerden kurtulmada verimli ve etkin bir şekilde en iyi işi yaparlar.

Birkaç gün bir detoks çorbası diyeti denemenin muhtemelen kimseye bir zararı yoktur ancak vücudu illa ki temizlemek ve beraberinde düzenli kilo kaybetmek istiyorsak bunu doğal yollardan dengeli beslenerek sağlamalıyız. Sebze ve meyvelerden zengin bir diyet takibi, tam tahıllar, kuru baklagiller ve sağlıklı doymamış yağların (avokado, zeytinyağı, fındık vb.) tüketimi ve yeterli su alımı gerekmektedir. Alkolü sınırlayın ve düzenli bir fiziksel aktivite (her gün en az 1 saat) edinmeye çalışın.

Detoks çorbası tarifi

Malzemeler:

- 1 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1 orta boy beyaz soğan

- 1 küçük boy havuç

- 2 adet kereviz sapı

- 1 adet kırmızı dolmalık biber

- 1-2 diş sarımsak

- 1 avuç taze fasulye (yerine kabak tercih edilebilir)

- 2 avuç dolusu ıspanak (yerine brokoli tercih edilebilir)

- 2 adet orta boy domates rendelenmiş

- 1 tatlı kaşığı kurutulmuş fesleğen

- ½ çay kaşığı kurutulmuş kekik, ½ çay kaşığı karabiber

- ½ çay kaşığı pul biber

- ½ çay kaşığı kimyon

- 2 dal taze maydanoz

Detoks çorbası nasıl yapılır?

Geniş bir tencereyi orta-yüksek ateşte ısıtıp zeytinyağını ekleyin. Soğan, havuç ve kereviz sapını ekleyip hafif zeytinyağında çevirin. İçine sarımsak, kırmızıbiberi de ekleyip karıştırın. Ardından taze fasulye ve rende domatesleri de ekleyip üstlerini hafif geçecek kadar sıcak su ekleyip kaynamaya bırakın.

Kaynadıktan sonra en son ıspanakları ve baharatları da ekleyip kapağı kapatın bir 5 dk ocağı hafif kısıp içindeki malzemelerin özdeşleşmesini, yumuşamasını bekleyin.

Piştikten sonra arzunuza göre çorbayı blenderdan geçirebilirsiniz. Taze maydanoz ve arzuya göre limon ilavesi ile sıcak/ılık servis yapın. Buzdolabında 1 hafta, küçük poşetler halinde buzluğa atarsanız birkaç ay idare edecektir.

** Günün diğer öğünlerini de dengeli geçirmek kaydı ile en az 3 gün 1 kase dolusu akşam öğünü olarak tercih edilmelidir.





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