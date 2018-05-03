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Yaza özel hareketli bukleler

Saçlarınız kıvırcık veya dalgalıysa saçlara şekil vermek ve verilen şekli korumak giderek zorlaşır. Egos’un geliştirdiği Curl saç köpüğü, doğal görünüm verdiği buklelerle saçları özgür bırakıyor

Yaza özel hareketli bukleler
Kıvırcık ve dalgalı saçlara özel geliştirilen Egos Curl saç köpüğü, saçlara hacim katıyor ve doğal bir görünüm elde edilmesini sağlıyor. Buklelerinizi belirginleşmek ve daha havalı saçlara sahip olmayı istiyorsanız Egos Curl’u deneyebilirsiniz.

Neme dayanıklı oluşu ve uzun süre şekil koruyucu özellikleriyle tercih edilen Curl, dalgaları belirginleştiriyor buklelere hacim katıyor. 48 saat boyunca güçlü tutuş sağlayan Egos Curl, saçtan kolayca arınmasıyla da rahatlıkla kullanılıyor. Saçın yumuşak yapısını bozmayan köpük, kalıntı yapmıyor ve saçtan kolayca temizleniyor.

Egos Curl Saç Köpüğü Fiyatı: 17,75 TL



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