Yaza özel hareketli bukleler

Elif Bayram

Kıvırcık ve dalgalı saçlara özel geliştirilen Egos Curl saç köpüğü, saçlara hacim katıyor ve doğal bir görünüm elde edilmesini sağlıyor. Buklelerinizi belirginleşmek ve daha havalı saçlara sahip olmayı istiyorsanız Egos Curl’u deneyebilirsiniz.Neme dayanıklı oluşu ve uzun süre şekil koruyucu özellikleriyle tercih edilen Curl, dalgaları belirginleştiriyor buklelere hacim katıyor. 48 saat boyunca güçlü tutuş sağlayan Egos Curl, saçtan kolayca arınmasıyla da rahatlıkla kullanılıyor. Saçın yumuşak yapısını bozmayan köpük, kalıntı yapmıyor ve saçtan kolayca temizleniyor.