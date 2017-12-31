Yazamıyordu ama intihar mektubu bıraktı! O detay savcının gözünden kaçmadı

'EŞİMİ KANLAR İÇİNDE GÖRÜNCE BAYILDIM'

O DETAY SORUŞTURMANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Senim Tanay

polisi 2 Aralık 2016 gecesi bir kadının intihar ettiği ihbarı üzerine olay yerine gitti. Polisler 2 ve 7 yaşlarında iki çocuk annesi’in cansız bedenini eşiile birlikte oturduğu aile apartmanının arka tarafında buldu. İddiaya göre Netice Taşdelen, 5’inci kattaki evin balkonundan düşmüştü. Evde yapılan incelemede ise banyoda, mutfakta, bir battaniyede, balkonun korkuluklarında kan izleri ve olayda kullanıldığı iddia edilen bir bıçak ile intihar mektubu bulundu.Hürriyet'ten Ceylan Sever'in haberine göre Netice Taşdelen’in ilk muayenesinde batın bölgesinde 11, boyun bölgesinde 17 ve sağ bileğinde bir kesici alet yarası tespit edildi. Otopsi raporunda Netice Taşdelen’in ölümüne hem vücudundaki kesiklerin hem de düşmenin neden olduğu kaydedildi. Psikolog eşliğinde ifadesi alınan 7 yaşındaki çocuğun ifadesinde, olay gecesi uyandığında herkesin bir yerleri temizlediğini ve yatmadan önce annesi ve babasının tartıştığını söyledi.Şüpheli Abdulhakim Taşdelen ifadesinde karısıyla aralarında bir sorun olmadığını söyleyerek,dedi.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede Netice Taşdelen’in okuryazar olmaması nedeniyle intihar mektubunun ona ait olup olmadığı tespit edilemedi. İddianamede Netice Taşdelen'İn şüpheli eşi Abdulhakim tarafından banyoda bıçaklandığı sonra diğer şüphelilerle birlikte yaralı halde battaniye ile mutfak balkonuna taşınıp aşağı atıldığı, polisler gelene kadar suç delillerinin yok edildiği belirtildi.Netice Taşdelen’in ölümünde bir numaralı şüpheli olan eşi Abdulhakim Taşdelen tutuklanarak cezaevine gönderildi. Abdulhakim Taşdelen’e “eşi kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Öte yandan sanığın 5 erkek kardeşi hakkında ise “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçlarından 6 aydan 5 yıla kadar, ‘kasten öldürme’ suçuna katılmaktan ise müebbet hapis cezası istenerek dava açıldı.