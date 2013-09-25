Yazar Kasa POS

Yazar Kasa’larda yeni nesil dönemi başlamasıyla birlikte slip ve kasa fişi için ayrı ayrı işlem yapma zahmeti ortadan kalkıyor ve esnafın işi kolaylaşıyor. Yeni tebliğe uygun tek cihaz olan EFT POS özellikli mobil yazarkasa Vera Delta sahibi olmak isteyen işletmelerin tek yapması gereken ise DenizBank şubelerine giderek, kendilerine özel hazırlanan fırsat paketlerinden birini seçmek.

Yazarkasa POS Nedir?

Seyyar EFT-POS cihazı kullanan restaurant, cafe, otopark, su ve tüp dağıtıcıları gibi hizmeti müşterinin ayağına götüren işletmeler başta olmak üzere, her türlü sektörde1/10/2013 tarihinden itibaren Maliye Bakanlığının yayımladığı 427 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanılması zorunlu hale geldi.

Yüksek performansı, sınırsız kullanım alanı ile masa üstü yazarkasa ve EFT pos cihazlarının ayrı ayrı sağladığı işlevleri EFT POS özellikli mobil yazarkasa Vera Delta tek bir cihaz üzerinde sunuyor.

EFT POS özellikli mobil yazarkasa Vera Delta nakit ödemelerin yanı sıra bankacılık EMV Chip & Pin sistemi ile temaslı kredi/banka kartı uygulamalarını eksiksiz destekliyor. Vera Delta ayrıca, temassız kart okuyucusu ile temassız kartları ve NFC teknolojisini destekliyor ve yazarkasa fişi ve banka POS sliplerini tek cihaz üzerinden yazdırabilen ve takibini sağlayan teknoloji mali ve banka verilerini eşleştirebilen mimarisi ile ölçülebilir, güvenilir ve denetlenebilir bir otokontrol sistemi sunuyor.

Her işletmeye özel avantajlar!

DenizBank, Yazarkasa POS’a geçiş yapacak müşterilerine, ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş fırsat paketleri sunuyor. Bunlardan ilkinde ciro taahhüdü ile EFT POS özellikli mobil yazarkasa Vera Delta cihazı DenizBank tarafından ücretsiz olarak veriliyor.

DenizBank’ın sunduğu bir diğer avantajlı pakette ise cihaz bedelini peşin ödeyen işletmeler, POS cihazı üzerinden gerçekleştirilen tek çekim kart işlemlerinde 150.000 TL’ye kadar % 0,5 komisyon oranı avantajı yakalıyor. Bunun yanında işletmelere, İşletme Kart ile 36 aya kadar taksit imkânı sunuluyor.

İşletme Kart ile harcama sözü veren DenizBank’lılar da yazarkasa POS’u bedavaya getirebiliyor. 36 ay boyunca aylık minimum 2.000 TL harcama sözü veren işletmeler, 444 0 804 KOBİ İletişim Merkezi’ni arayarak, yazarkasa POS’larına herhangi bir bedel ödemeden sahip olabiliyor. Bunun yanında cihazın İşletme Kart ile alınması halinde, 36 aya kadar taksit imkânı sunuluyor.

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