Yazar Lale Müldür koruma istedi

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberine göre yazar Lale Müldür, 2010'da bir hastalık geçirdi. Tedavi sonrası Lale Müldür'ün ağabeyi İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak kardeşi hakkında kısıtlama kararı verilmesini talep etti.

Mahkeme, 2013'te Lale Müldür'e yasal danışman olarak kardeşi Süleyman Uğur'u atadı. Mahkeme kararı sonrası Lale Müldür, Bodrum Gümüşlük'te yaşamaya başladı. Bu süreçte Lale Müldür'le arkadaşlık kurmaya çalışan Semra A., bir şekilde yazarın güvenini kazanmayı başardı. Sonrasında ise Lale Müldür'ün mirasının bir kısmını şantaj yoluyla üzerine almaya çalıştı.

TEHDİT VE ŞANTAJ İDDİASI

Durumu fark eden Lale Müldür, kardeşi Süleyman Uğur'dan yardım istedi. Yazarın durumu kardeşine anlattığını öğrenen Semra A. ve arkadaşları yine iddiaya göre, Lale Müldür'ü tehdit ederek üzerine kayıtlı birkaç evin tapusunu zorla almaya çalıştı. Lale Müldür, yaşadığı tehdit ve şantaj şokuyla, yardımcısı ile birlikte Bodrum'dan İstanbul'a geldi.

YAŞADIĞI KORKUYU ANLATTI

Yazar tüm bu yaşananlar ardından geçen günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Şikâyet dilekçesinde yaşadığı korkuyu dile getiren Lale Müldür, hayati tehlikesi bulunduğunu belirterek koruma kararı talep etti. Lale Müldür'ün şikâyeti sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.