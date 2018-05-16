Yazar Tom Wolfe hayatını kaybetti
Ünlü yazar Tom Wolfe yaşamını yitirdi. Tom Wolfe bir süredir New York'ta tedavi görüyordu. Kitapları arasından “The Right Stuff” ve “The Bonfire of the Vanities” 1980’li yıllarda en çok satanlar listesine girmişti
Yeni dönem gazeteciliğin öncülerinden olan 88 yaşındaki ABD’li yazar Tom Wolfe, New York’ta tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
DENEYİMSEL YAZI STİLİ
Güzel bir hikâyenin yalnızca dışarı çıkılarak yazılabileceğini söyleyen Wolfe’un yazı stili de dönem açısından “deneyimsel” kabul ediliyordu.
Gazete Habertürk'ün haberine göre, kitapları arasından “The Right Stuff” ve “The Bonfire of the Vanities” 1980’li yıllarda en çok satanlar listesine girmişti.
1958’de Türkçe’ye çevrilen tek eseri “Yuvaya Dönemezsin”in (You Can’t Go Home Again) ise şu anda baskısı bulunmuyor.