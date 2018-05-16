Yazar Tom Wolfe hayatını kaybetti Ünlü yazar Tom Wolfe yaşamını yitirdi. Tom Wolfe bir süredir New York'ta tedavi görüyordu. Kitapları arasından “The Right Stuff” ve “The Bonfire of the Vanities” 1980’li yıllarda en çok satanlar listesine girmişti